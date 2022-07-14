SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliğine katılacak

FETÖ'cü alçakların hain darbe girişimine karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin şanlı direnişinin yarın 6. yıl dönümü.
Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yarın İstanbul Saraçhane'deki etkinliklere Başkan Erdoğan'la birlikte katılacak.
BAHÇELİ KATILACAĞINI AÇIKLADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü törenlerinde yer alacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde "Türkiye Aşkına" temasıyla ülke genelinde ve yurt dışında geniş çerçeveli anma etkinlikleri düzenlenecek. Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak. Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve hain FETÖ'nün dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek. Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, aziz şehitlerin hatırasının yâd edilmesi amaçlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN, SARAÇHANE MEYDANI'NDA MİLLETE SESLENECEK
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak. Millet Camii'nde kılınacak Cuma Namazı ve Hatm-i Şerif programının ardından Başkan Erdoğan, TBMM Anıtına da çelenk bırakacak. Ankara programının ardından Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek.
İSTANBUL'DAN NEW YORK'A MİLLİ İRADENİN GÜCÜ GÖSTERİLECEK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan ve milletin direnişi, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek. Yurt genelinde açık hava mecralarında ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek. İstanbul'da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanında, Ankara'da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Meydanında led ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. New York'ta da 15 Temmuz'a dikkat çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek.