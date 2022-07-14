SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız

FETÖ'cü alçakların hain darbe girişimine karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin şanlı direnişinin yarın 6. yıl dönümü.
Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yarın İstanbul Saraçhane'deki etkinliklere Başkan Erdoğan'la birlikte katılacak.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." dedi.
BAHÇELİ KATILACAĞINI AÇIKLADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü törenlerinde yer alacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde "Türkiye Aşkına" temasıyla ülke genelinde ve yurt dışında geniş çerçeveli anma etkinlikleri düzenlenecek. Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak. Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve hain FETÖ'nün dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek. Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, aziz şehitlerin hatırasının yâd edilmesi amaçlanıyor.