15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde, milyonlarca vatandaş, 'Türkiye Aşkına' bugün Saraçhane Meydanı'nda buluşacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programının ardından akşam saatlerinde Saraçhane Meydanı'nda, şehit yakınları ve gazilerin de olduğu 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü Anma Programı'nda millete seslenecek.
ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek etkinlikler için sabah erken saatlerden itibaren hazırlıklar başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik öncesi çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.