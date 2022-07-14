Başkan Erdoğan 15 Temmuz destanının 6. yılında İstanbul Saraçhane Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak!

15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde, milyonlarca vatandaş, 'Türkiye Aşkına' bugün Saraçhane Meydanı'nda buluşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programının ardından akşam saatlerinde Saraçhane Meydanı'nda, şehit yakınları ve gazilerin de olduğu 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü Anma Programı'nda millete seslenecek.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'ın millete sesleneceği Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü'nün tarafından hedef alındı. FETÖ'cüler, Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal etti ve işgale direnen 14 vatandaşımız şehidedildi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNDU, VATANDAŞLAR İŞGAL EDİLEN İBB'DE TOPLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; darbe girişimi gecesi "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum" şeklindeki açıklamasının ardından vatandaşlar sokağa çıktı.
Vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesi üzerine 16 Temmuz saat:00.56'da Haşim İşcan Geçidi önünde toplanmaya başladı. Vatandaşlar, FETÖ'cü askerleri ikna etmeye çalıştı ve olay yerine gelen emniyet güçlerini darbecilere "Teslim ol" çağrısı yaptı.
DARBECİDEN KATLİAM ÇAĞRISI: "HİÇBİR MERMİNİZ BOŞA GİTMEYECEK, HALKIN ÜZERİNE ATEŞ EDİN, BİR MERMİ BİR İNSAN"
FETÖ'cü eski Albay Zeki Demir darbeci askerlere, "Ben emir verdiğimde istediğiniz şekilde her yere ateş edebilirsiniz" şeklinde talimat verdi. Darbeci askerler, vatandaşlara ve emniyet güçlerine ateş açtı. Bu sırada Zeki Demir'in darbeci askerlere, "Hiçbir merminiz boşa gitmeyecek, halkın üzerine ateş edin, bir mermi bir insan" şeklinde emir verdi.
İBB'deki işgali organize eden darbeci Cihan Şahin, Ramazan Ertürk, Mustafa Alper Şengören, Yakup Karaçelik ve Ömer Faruk Nazlıcan da askerlere "Gelene ateş edin, mermileri boşa harcamayın" şeklinde talimat verdi.