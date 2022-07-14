Başkan Erdoğan 15 Temmuz destanının 6. yılında İstanbul Saraçhane Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak!

Vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesi üzerine 16 Temmuz saat:00.56'da Haşim İşcan Geçidi önünde toplanmaya başladı. Vatandaşlar, FETÖ'cü askerleri ikna etmeye çalıştı ve olay yerine gelen emniyet güçlerini darbecilere "Teslim ol" çağrısı yaptı.



DARBECİDEN KATLİAM ÇAĞRISI: "HİÇBİR MERMİNİZ BOŞA GİTMEYECEK, HALKIN ÜZERİNE ATEŞ EDİN, BİR MERMİ BİR İNSAN"

FETÖ'cü eski Albay Zeki Demir darbeci askerlere, "Ben emir verdiğimde istediğiniz şekilde her yere ateş edebilirsiniz" şeklinde talimat verdi. Darbeci askerler, vatandaşlara ve emniyet güçlerine ateş açtı. Bu sırada Zeki Demir'in darbeci askerlere, "Hiçbir merminiz boşa gitmeyecek, halkın üzerine ateş edin, bir mermi bir insan" şeklinde emir verdi.

İBB'deki işgali organize eden darbeci Cihan Şahin, Ramazan Ertürk, Mustafa Alper Şengören, Yakup Karaçelik ve Ömer Faruk Nazlıcan da askerlere "Gelene ateş edin, mermileri boşa harcamayın" şeklinde talimat verdi.

