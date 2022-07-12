AFAD duyurdu: Batı Karadeniz'deki selde aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

AFAD Batı Karadeniz'de yaşanan sele dair son dakika bilgisi paylaştı.
Yapılan açıklamada "Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.
SEL FELAKETİNİN BİLANÇOSU 4.2 MİLYAR TL
Batı Karadeniz Bölgesindeki sel afetinin bilançosunu ve gelinen noktayı açıklayan Bakan Soylu, "Bartın, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük illerimizde kısmen de Sakarya'da gerçekleşen aşırı yağışlardan kaynaklanan sel afetleri ve su taşkınlarıyla ilgili son değerlendirmemizi yaptık. Bugün hem Kastamonu ve Bartın'da çeşitli çalışmalarımız oldu. Sel baskınlarında ve su taşkınlarında 2 kaybımız, bunların biri Düzce'de yaklaşık 250 arama kurtarma ekibiyle birlikte, toplam 330 personelle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün uğradığım Kastamonu Küre'de ise 130 arama kurtarma olmak üzere 250 personelle birlikte bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda ailelerine bir haber verebilmeyi Cenab-ı Allah nasip eder." dedi.