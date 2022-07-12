AFAD duyurdu: Batı Karadeniz'deki selde aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sel nedeniyle yaklaşık 2 bin 786 kişinin tahliyesinin gerçekleştiğini ifade eden Bakan Soylu, "Acil yıkık veya yıkılması gerekenler ağır hasarlı olanların dışında hemen hemen hepsi yerlerine geri döndü diyebiliriz. Gerek yıkık, gerekse ağır hasarlı acil olarak nitelendirdiğimiz konutlara elbette ki dönebilmek mümkün değil, onlara diğer safahatlar gerçekleşecektir. Şu ana kadar karayollarında 128 kilometrelik yolların tamamen bozulduğu ya da hasarlı olduğu bilgisi var. Karayollarının dışında Valiliklerin uhdesinde olan Özel İdare 566 kilometrelik alan Batı Karadeniz afetinde hasarlandığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 80 köprü ve 391 menfez var. Şu ana kadar hesaplayabildiğimiz bin 80 konutta zarar olduğu yine 516 iş yeri, 35 araçta zarar tespiti şu ana kadar oluştu. Ama hala hasar ve zarar tespitlerimiz devam etmektedir. Çünkü tarım hasarları da var. Tarım hasarlarının da bir bölümü ortalama söyleyebilirim, şu anda yüzde 65-70 civarında bir bölümünü tespit edebildik. Şu ana kadar yekûn de bu selin yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde maliyeti 4.2 milyar TL'lik hasar oluştu. Yine önemli bir maliyetle karşılaştığımızı burada ifade etmek isterim. Tabi bunlarda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın kendi bütçelerinde oluşturduğu çalışmalar elbette ki bunu dışındadır. Toplam hasar 4.2 milyarlık hasar tespitinin artabileceğini değerlendirebiliyoruz" diye konuştu.