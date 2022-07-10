Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Yaşam Ayavefe'ye Yunanistan vatandaşlık verdi

Hürriyet'in haberine göre Yunan İçişleri Bakanlığı da konuya dair önceki gün, "Kalkınma Bakanı Adonis Yeorgiadis ile Pire şehri Metropoliti Serafim, Ayavefe'ye vatandaşlık verilmesi yönünde tavsiyede bulundular. Metropolit Serafim, Ayavefe'nin Pire'deki kiliselere ve hayır kurumlarına yaptığı bağışlardan övgü ile bahsetti" açıklamasını yaptı. Ayavefe'nin Yunanistan'da 10 milyon Euro'luk yatırımı bulunduğu, ayrıca Yunan bankalarında 3 milyon Euro tuttuğu belirtildi.