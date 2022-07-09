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    • Güncel
    • 09.07.2022 10:48
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    • 09.07.2022 10:48
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    İşte yeni 'AKINCI'lar! TİHA'lar peş peşe dizildi

    AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA'lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, "Aramıza yeni katılan AKINCI'larla bayramlaştık." ifadelerini kullandı.

    İşte yeni ’AKINCI’lar!

    AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA'lar filo olarak bir araya getirildi

    Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimi edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı.

    7 AKINCI PEŞ PEŞE
    Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı.

    7 Adet AKINCI TİHA'nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oldu.

    Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.

    "AKINCI'LARLA BAYRAMLAŞTIK"
    O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, "Aramıza yeni katılan AKINCI'larla bayramlaştık. Kurban Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel İşte yeni 'AKINCI'lar! TİHA'lar peş peşe dizildi
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