İstanbul'da sağlıkçıların eyleminde polise tokat atan astsubay gözaltına alındı!

Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği'nin başını çektiği bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde eylem düzenlendi.