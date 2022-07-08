CHP'li Maltepe Belediyesi Kurban Bayramı gelmeden vatandaşa kurban eti dağıttı: Bu kafa bıktırdı artık

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin dini meselelerde imza attığı skandallara bir yenisi daha eklendi.
KURBAN BAYRAMI GELMEDEN 'KURBAN ETİ' DAĞITTILAR
CHP'li Maltepe Belediyesi'nin Kurban Bayramı'ndan önce 'Kurban eti' dağıtımına başladığı ortaya çıktı.
ET PAKETİNİ PAYLAŞTI
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk sosyal medya hesabı üzerinden Maltepe'de dağıtılan et paketinin fotoğrafını paylaştı.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın isminin ve 'Kurban Bayramımız mübarek olsun' ifadelerinin bulunduğu et paketini paylaşan Öztürk, "Sofranıza katkımız oluyor yüreğinize dokunabiliyorsak bizden mutlusu olmaz. Maltepe Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık et dağıtımımız başladı. Bu zor günleri dayanışma ile atlatıp halkımızın bir daha yaşamamasını sağlayacağız." dedi.