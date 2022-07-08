CHP'li Maltepe Belediyesi Kurban Bayramı gelmeden vatandaşa kurban eti dağıttı: Bu kafa bıktırdı artık

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın isminin ve 'Kurban Bayramımız mübarek olsun' ifadelerinin bulunduğu et paketini paylaşan Öztürk, "Sofranıza katkımız oluyor yüreğinize dokunabiliyorsak bizden mutlusu olmaz. Maltepe Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık et dağıtımımız başladı. Bu zor günleri dayanışma ile atlatıp halkımızın bir daha yaşamamasını sağlayacağız." dedi.