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    • 08.07.2022 13:18
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    • 08.07.2022 13:28
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    CHP'li Maltepe Belediyesi Kurban Bayramı gelmeden vatandaşa kurban eti dağıttı: Bu kafa bıktırdı artık

    CHP'li Maltepe Belediyesi'nin Kurban Bayramı'ndan öncesi 'Kurban eti' diyerek et dağıtımına başladığı öğrenildi. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk sosyal medya hesabı üzerinden 'Kurban bayramınız mübarek olsun' yazılı bir et paketi paylaştı. "Kurbanlık et dağıtımımız başladı." paylaşımı yapan Sarp Öztürk tepki çekti.

    takvim.com.tr
    CHP işi Kurban bayramı!

    Cumhuriyet Halk Partili isimlerin dini meselelerde imza attığı skandallara bir yenisi daha eklendi.

    KURBAN BAYRAMI GELMEDEN 'KURBAN ETİ' DAĞITTILAR
    CHP'li Maltepe Belediyesi'nin Kurban Bayramı'ndan önce 'Kurban eti' dağıtımına başladığı ortaya çıktı.

    ET PAKETİNİ PAYLAŞTI
    CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk sosyal medya hesabı üzerinden Maltepe'de dağıtılan et paketinin fotoğrafını paylaştı.

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın isminin ve 'Kurban Bayramımız mübarek olsun' ifadelerinin bulunduğu et paketini paylaşan Öztürk, "Sofranıza katkımız oluyor yüreğinize dokunabiliyorsak bizden mutlusu olmaz. Maltepe Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık et dağıtımımız başladı. Bu zor günleri dayanışma ile atlatıp halkımızın bir daha yaşamamasını sağlayacağız." dedi.

        TEPKİ YAĞDI
        CHP'li Belediyenin henüz Kurban Bayramı gelmeden 'Kurban eti' dağıtımı yapması vatandaşların tepkisini çekti.

        İşte o tepkilerden bazıları;

        RAMAZANI RAKI İLE KARŞILAMIŞLARDI
        CHP'li isimşerin dini değerlerden uzak oluşu ve aşağılamaktan geri durmayışı ilk değil. Geçtiğimiz Ramazan ayında CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu rakı masasından bir video paylaşmıştı.

        Vedat Avcu, "Ramazan karşılaması yapıyoruz" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.
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        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Güncel CHP'li Maltepe Belediyesi Kurban Bayramı gelmeden vatandaşa kurban eti dağıttı: Bu kafa bıktırdı artık
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