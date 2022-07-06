Tahıl koridoru için yoğun trafik! Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Draghi'yi ağırladı

Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Draghi, 9 anlaşmaya imza attı. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle limanlara hapsolan tahılın dünyaya satılabilmesi için açılacak tahıl koridoruna ilişkin "Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu. İtalya Başbakanı Mario Draghi de Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı konusundaki arabuluculuk çabaları takdire şayan olduğunu belirterek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in tahıl koridoru planında merkezi bir rolü olduğunu dile getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN