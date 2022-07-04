İçişleri Bakanlığı duyurdu! İşte kayıt altındaki Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Haziran ayına ilişkin dikkat çeken veriler açıkladı.

Çataklı hem terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlara hem de kaçak göçle mücadeleye ilişkin bilgiler verdi.

Çataklı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"2022 Haziran ayında terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir.

KAYITLI SURİYELİ SAYISI

Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983.... Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi."

Detaylar gelecek...