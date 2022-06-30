Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 30.06.2022 21:55
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    • 30.06.2022 22:21
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    Lisans zorunluluğunu yerine getirmeyen DW ve VOA‘ya erişim engeli getirildi!

    Yabancı medyanın denetim ve düzenlemeden uzak bir şekilde ülkemizde operasyon çekmeye çalışmasının engellenmesi için atılan adımlar sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığı için daha önce uyardığı haber siteleri Alman Deustche Welle ve Amerika'nın Sesi'ne erişim engeli getirildi.

    takvim.com.tr
    DW ve VOA‘ya erişim engeli getirildi!

    Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası medya kuruluşu Amerika'nın Sesi, Deustche Welle ve Euronews olmak üzere Türkçe yayın yapan sitelerin lisans konusunu gündemine almış ve kurumları uyarmıştı.

    DW VE VOA'YA ERİŞİM ENGELİ
    6112 sayılı Kanun'a eklenen 29/A maddesi ile internet ortamından yapılan televizyon radyo ve isteğe bağlı yayın hizmetleri RTÜK'ten lisans almak zorundayken bu şartı yerine getirmeyen DW ve VOA'ya erişim engeli getirildi.

    RTÜK UYARMIŞTI
    Yaklaşık 3 ay önce RTÜK'ten yapılan uyarıda, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği belirtildi.

    Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisans ücretinin peşin ödenmesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunulabileceği aktarıldı.

    Başvuru talebini içeren dilekçeyle taahhütnamenin sunulmaması ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretinin peşin olarak ödenmemesi veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son verilmemesi halinde Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca Sulh Ceza Hakimliğinden içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı bildirilen duyuruda, ayrıca aynı Kanunun 33'üncü maddesi uyarınca da adli işlem yapılacağı ifade edilmişti.

    DW'NİN İKİYÜZLÜ TAVRI
    Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin geçtiğimiz hafta kadınları aşağılayan ve toplumun ahlaki değerlerine 'saldırı' niteliği taşıyan sözde haberi büyük tepki çekerken iyiyüzlü tutumu da gözlerden kaçmamıştı.

    Ülkemizdeki sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yalan yanlış ifadelere yer verirken Almanya'da gerçekleşen durumu başka şekilde verdi.

        Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yürütülen çalışmalar için "Türkiye'de internet özgürlüğü düzenleme kıskacında" başlığı kullanılırken, Almanya'daki sosyal medya düzenlemesi çalışmaları ile ilgili "Alman Meclisi, sosyal paylaşım sitelerinde nefret içerikli paylaşımlarla mücadele konusunda daha sıkı sorumluluklar yükleyen yasayı onayladı." ifadesi kullanıldı.

        BİR SKANDAL DA BİYOGAZ HABERLERİ İLE İLGİLİ
        Alman medya kuruluşu, biyogaz konusunda da aynı politikayı izliyor.

        Deutsche Welle, Türkiye'de yürütülen biyogaz çalışmaları ile ilgili haberinde "Manisalı köylüler biyogaz tesisine karşı" başlığını kullanarak algı oluşturmaya çalışırken, Kenya'da biyogaz konusunda yapılan çalışma ile ilgili "Kenyalılar çevreye zararsız biyogaza geçti" başlığına yer verdi.

        AHLAKSIZLIĞI SAVUNAN VİDEOYA BAKANLIKTAN SERT TEPKİ
        Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DW Türkçe'nin kadınları aşağılayan haberine çok sert tepki gösterdi.

            DW Türkçe'nin provokatif ve toplumun değerlerine saldırı niteliği taşıyan haberiyle ilgili Bakan Derya Yanık şunları söyledi:

            DW Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir.

            YAYINCILIK ADINA BİR UTANÇ VESİKASI
            Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."
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            Haberler Güncel Lisans zorunluluğunu yerine getirmeyen DW ve VOA‘ya erişim engeli getirildi!
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