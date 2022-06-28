Batı Karandeniz'i sel vurdu! Devlet milletinin yanında, tüm imkanlarıyla seferber oldu

Haziran yağmuru Batı Karadeniz'i esir aldı. Bartın, Zonguldak, Sinop, Kastamonu ve Karabük adeta felaketi yaşadı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD bölgelerde kriz masası oluşturdu. Vatandaşlar güvenlik birimleri ve belediyeler tarafından anonslarla dere yataklarına yaklaşmamaları ve binaların üst katlarına çıkması noktasında uyarıldı. Bartın Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personeline idari izin verdi. Kastamonu İnebolu İlçesi'nde kuvvetli yağış nedeniyle Söke Çayı'nın taşması nedeniyle 2 köprü yıkıldı. Kuvvetli yağışın etkili olduğu diğer iller Bartın ve Karabük'te ise heyelan nedeniyle yollar kapanırken ev ve işyerlerini su bastı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında felaketi yaşayan Kastamonu Bozkurt'ta da sel vardı. Mahsur kalanlar helikopter ve botlarla kurtarıldı. Sağanak nedeniyle Sinop'taki Ayancık-Türkeli kara yolu trafiğe kapatıldı.