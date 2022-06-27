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    • 27.06.2022 23:14
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    Son dakika: Asgari ücret toplantı tarihi belli oldu! Asgari ücret komisyonu çarşamba günü toplanıyor

    Son dakika... Asgari ücret toplantısı çarşamba günü. Asgari ücret komisyonu çarşamba günü 14.00'te toplanacak

    Son dakika: Asgari ücret toplantısı çarşamba günü

    Asgari ücret toplantısı çarşamba günü. Asgari ücret komisyonu çarşamba günü 14.00'te toplanacak.

    Başkan Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve ana gündem maddeleri asgari ücret zammı ve bayram tatilinin olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili "Ara zam yapılması için talimat verdim, en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz." demişti.

    Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Asgari ücret zammı, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, memur ve emekliye ek zam, enflasyonla mücadele ve NATO zirvesi konularının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam yapılması konusunda talimat verdiğini belirterek en kısa sürede müjdeli haberin kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Asgari ücret toplantı tarihi belli oldu! Asgari ücret komisyonu çarşamba günü toplanıyor
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