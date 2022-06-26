Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.06.2022 01:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2022 01:27
    ABONE OL

    CHP'de intikam kasetleri! Aykut Erdoğdu yeni eşi Tuba Torun'a '50 kişi ile birlikte' oldu demişti! Yeni ses kaydı patladı: G*tümü yırtıyorum dolarla vekil oluyorlar

    CHP'de intikam kasetleri gündeme bomba gibi düştü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 3 ay önce hayatını birleştirdiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun hakkında eski eşi Özge Erdoğdu'ya bomba sözler söyledi. Erdoğdu eski eşini aldatarak dünyaevine girdiği Tuba Torun'la aralarında bir şey olmadığını kanıtlamak için Özge Erdoğdu'yla yaptığı konuşmada, 50 kişi ile birlikte olduğunu, sadece dört senedir ehl-i namus yaşadığını kendi ağzıyla söylemişti. Bomba skandalda 2. ses kaydı sosyal medyaya düştü. Özge Erdoğdu, Tuba Torun ile yaptığı konuşmayı servis etti. Torun, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g. yırtıyorum. Ş. bir tanesine inandım tamam mı ve inandığım için de evet v.....rum diye kendimi ortaya koydum" dedi. İşte kaset bombasının ayrıntıları...

    CHP’de intikam kasetleri!

    Sosyal medya CHP'nin aldatma ve kaset skandalını konuşuyor. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu'ya yeni eşi Tuba Torun ile söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

    CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmiş, CHP'li birçok ismin katıldığı lnikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıymıştı.



    Boğaz'daki ultra lüks otelde yapılan milyonluk düğüne gelen tepkiler hala sürerken gündeme bomba gibi bir video düştü.



    "50 KİŞİ İLE BİRLİKTE OLDU"
    Erdoğdu'nun eşini aldatarak dünyaevine girdiği Tuba Torun'la ilgili sarf ettiği sözler adeta şok etkisi yarattı.

    Şu anki müstakbel eşi Tuba Torun'un daha önce 50 kişi ile birlikte olduğunu, sadece dört senedir ehl-i namus yaşadığını kendi ağzıyla ifade eden Aykut Erdoğdu, "Ben olmasam evlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış da yuva kuracakmış. Ulan ben bin kere söyledim 'önüne biri çıkarsa git' diye" ifadelerini kullandı.



        Tuba Torun'u CHP'de parti meclisine nasıl sokmaya çalıştığını detayları ile anlatan Erdoğdu, "Kemal Bey'i (Kılıçdaroğlu) 5 kere aradım bunu listeye al diye, Oğuz'u 5 kere aradım beni çıakrın bunu alın diye. Bütün kurultay buna oy topladım. Kim yapar bunu?" dedi.

        Sosyal medyada ses kaydı yayılırken, yeni bir bomba ses kaydı daha olay oldu. Aynı hesaptan bu kez Tuba Torun'a ait olduğu ileri sürülen ikinci bir ses kaydı gündeme düştü.

        "DOLARLA VEKİL OLUYORLAR"

        Tuba Torun'a ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun sinirli bir şekilde "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g*tümü yırtıyorum. Ş. bir tanesine inandım tamam mı ve inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şuanda da istifa edeceğim. Sağ olun a*k " dediği karşı taraftaki Özge Erdoğdu'nun ise " Tuba bir sakin ol hayır "dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği kayıtlara yansıdı.

        NELER YAŞANMIŞTI?
        Sosyal medya hesabı üzerinden Aykut Erdoğdu'yu ifşa eden Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, "50 kişi ile yatmış" dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile EVLENDİ!" ifadelerini kullanmıştı.



        CHP'DEKİ KİRLİ İLİŞKİLER AĞI...
        CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu'nun nikah masasına oturduğu eşi Tuba Torun ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bu sözleri CHP'deki kirli ilişkiler ağını da bir kez daha gözler önüne serdi.

        Öte yandan yaşanan bu gelişmeler Erdoğdu ile ilgili daha öncede gündeme gelen bazı iddiaları akılllara getirdi.



            "EŞİMİ BOŞAYIP, SENİNLE EVLENECEĞİM"
            CHP'li Aykut Erdoğdu'nun makamını kullanarak bazı parti üyelerini, partiye gönül vermiş kadınları suistimal ettiği konuşulmuş, bu durum büyük tepkiyle karşılanmıştı.

            Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan bir ilçe başkanı, "Bu iddiaları herkes biliyordu. Zaman zaman Kılıçdaroğlu'na da iletiliyordu. Bazı mağdur kadınları 'Eşimi boşayıp, seninle evleneceğim' diyerek kandırdığı biliniyor. Tüm bu yaşananlar parti ahlakına, adabına uygun değil. Erdoğdu'nun bu yaptıklarını herkes biliyordu. Ancak kimse konuşamıyordu. Önemli bir gazetecilik yaparak, bu meczubu hem parti içinde hem de kamuoyunda gerçek yüzünü tüm vatandaşlara gösterdiniz" dedi.

            KARISI HASTANELİK OLDU
            Yaşanan skandalların ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Erdoğdu, Tuba Torun'un hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Erdoğdu paylaşımlarında, "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü... Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş... Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem... Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı... Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım... Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum... Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek..." dedi.

            "NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"
            CHP yandaşı yazar İsmail Saymaz'a konuşan Aykut Erdoğdu skandal ile ilgili "Ne yapacağımı bilmiyorum" açıklaması yaparken yeni eşinin sağlık durumu ile de ilgili "Kötü yani. Sakinleştirici veriyoruz. 'Ben insan içine nasıl çıkacağım' diyor, 'Bugüne kadar hep tek başıma kaldım, nasıl çıkacağım nasıl bakacağım insanların yüzüne' diyor" dedi.

            İşte Aykut Erdoğdu'nun İsmail Saymaz'ın sorularına verdiği yanıtlar:

            Bugün Aykut Erdoğdu'yu arayarak, o konuşmayı sordum.

            Dün eski eşiniz aranızdaki konuşma kaydını yayınladı. Ne düşünüyorsunuz?

            Ne yapacağım bilmiyorum. Öbürü de çocuğumun annesi. Ama bütün her şeyimizi, yurtdışında biriktirdiğim her şeyi (boşanırken) bıraktım. Bir ceketimle çıktım, biliyor musunuz? Sonuçta mutlu olmaya çalıştım. Bir de herkes şey diyor, 'Yok işte CHP listelerinde torpil!'

            Konuşmadan o sonuca varılıyor.

            Üzüldüğüm husus şu, bu kız ne yapmışsa emeğiyle yapmış. Ben de öyle. Yani evlilikler biter. Emin olun, o kadar çok uğraştım ki, (eski eşimle) bir yıl birbirimizi görmedik. Oğlum E. üniversiteyi kazansın diye. Sonuçta bu ülkede bir şeyler yapabilirdim, şimdi geldiğim hale bakıyorum.

            En çok yüklendikleri yer, sanki Tuba'ya torpil yapılmış. Tuba listelerde yoktu. Tek tek oy topladı. Ben de oy topladım. Ve ben, onun için dedim ki 'Beni listeden çıkarın.' Genel Başkanı onun için aradım. Ben giremedim mesela ama Tuba listeleri delerek girdi. CHP'yi bunun üzerinden yıpratmaları çok anlamsız, çok kötü…

            Torpil olsa listeye girer. Disiplin Kurulu'nda olmasına rağmen listeye yazılmadı. Ben de üzüldüm yani, listeye yazılmamasına. O zaman ekiptik, beraber çalışıyorduk. Aradım Genel Başkanı 'Efendim ben de çıkayım listeden' diye. Genel Başkanı önce de aramıştım girmeyeyim diye. Sonuçta ben listede olmama rağmen giremedim. Tuba listede olmamasına rağmen delerek girdi. Birincisi, bu çok büyük bir haksızlık.

                İkincisi, aşırı tahrik edildiğim bir konuşmada hani insan kavga ederken bir şeyler söyler... Ya ben bu kızla evlendim. Bunun böyle kamuoyuna düşmesi çok kötü oldu. Bu da çok zor okumuş bir insan. Diyorum ki devlette yetiştim şimdiye kadar hep çok dikkat ettim. Bir evim, bir arabam var, bir sürü borcum var. Ceketimle çıkmış gelmişim, bütün yurtdışı görevlerim, Hazine'de çalıştıklarım, milletvekilliğim, her şeyi eski eşime bıraktım geldim. Yani çocuğumun annesi, gıkımı çıkaramıyorum.

                Tuba Torun'un sağlık durumu nasıl?

                Kötü yani. Sakinleştirici veriyoruz. 'Ben insan içine nasıl çıkacağım' diyor, 'Bugüne kadar hep tek başıma kaldım, nasıl çıkacağım nasıl bakacağım insanların yüzüne' diyor.

                Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar aldınız mı?

                Yok bir karar almadım. Şöyle, bir kriz ortamında, herkesin moralinin çok bozuk olduğu bir ortamda beklenmedik bir şey çıktı ortaya. Ne yapacağım bilmiyorum. Dikkat ediyorsanız, çok uzun zamandır konuşmuyorum, sürekli çalışıyorum, bu krizden nasıl çıkılır diye ve şimdi tüm çalışmaların heba olmasını istemem. Bir kariyer beklentim yok, bir şeye aday değilim, bilmem ne değilim. Ama bu insanlar beni severdi, konuştuğumu dinlerdi.

                Eski eşiniz mi bunu paylaşan?

                Eski eşim paylaşmış.

                O Twitter hesabı eski eşinize mi ait?

                O hesap ona ait değil de tehdit ediyordu zaten.

                Öyle mi?

                Tabi tabi, tehdit ediyordu.

                Bu konuşmadan haberdar mıydınız?

                Şöyle diyordu zaten, 'Sizi pişman edeceğim' falan. Oğlum üzülmesin diye sert bir şey söylemiyordum. Bir oğlum var benim çünkü ve çocuk da perişan oldu.

                İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?

                İstifa benim için aday olmamam, zaten olmam. Buna yenilmiş olmayı da içim elvermiyor bir de uzaktan da olsa destek vermek istiyorum çünkü son üç ay kapandım çalıştım daha da çalışacağım. Tüm kalbimle söylüyorum ben devlette yetiştim. Yurtdışında okudum, halkla ilişkim vardır. Siyasette şu an çok ağır bir kriz yaşıyoruz. Benim de kolum kanadım kırıldı tabii ama dönüp bu ülkeye borcumu ödemek isterim. Hiçbir şeye aday değilim, hiçbir görev talebim yok. Genel Başkan veya parti yönetimi zor durumda bıraktığımı düşünürse hemen, o konuda çekincem yok ama şu an sağlıklı karar verecek durumda değilim çünkü Tuba'nın durumu da çok kötü.

                Şu an hastanede misiniz?

                Çıktık, tekrar gittik geldik. Nefes alamıyor çünkü ara ara… Tüm kalbimle söylüyorum, yeni evlendim gerçekten de temiz duygularla… O kadar çok hazırlandım ki ekonomik krizden nasıl çıkarız diye. Son 5-6 ay belki. Bu emeklere çok yanıyorum, düştüğüm duruma çok yanıyorum.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                NATO Zirvesi öncesi 4’lü zirve
                Haberler Güncel CHP'de intikam kasetleri! Aykut Erdoğdu yeni eşi Tuba Torun'a '50 kişi ile birlikte' oldu demişti! Yeni ses kaydı patladı: G*tümü yırtıyorum dolarla vekil oluyorlar
                    SON DAKİKA