CHP'de intikam kasetleri! Aykut Erdoğdu yeni eşi Tuba Torun'a '50 kişi ile birlikte' oldu demişti! Yeni ses kaydı patladı: G*tümü yırtıyorum dolarla vekil oluyorlar

Ne yapacağım bilmiyorum. Öbürü de çocuğumun annesi. Ama bütün her şeyimizi, yurtdışında biriktirdiğim her şeyi (boşanırken) bıraktım. Bir ceketimle çıktım, biliyor musunuz? Sonuçta mutlu olmaya çalıştım. Bir de herkes şey diyor, 'Yok işte CHP listelerinde torpil!'

Konuşmadan o sonuca varılıyor.

Üzüldüğüm husus şu, bu kız ne yapmışsa emeğiyle yapmış. Ben de öyle. Yani evlilikler biter. Emin olun, o kadar çok uğraştım ki, (eski eşimle) bir yıl birbirimizi görmedik. Oğlum E. üniversiteyi kazansın diye. Sonuçta bu ülkede bir şeyler yapabilirdim, şimdi geldiğim hale bakıyorum.

En çok yüklendikleri yer, sanki Tuba'ya torpil yapılmış. Tuba listelerde yoktu. Tek tek oy topladı. Ben de oy topladım. Ve ben, onun için dedim ki 'Beni listeden çıkarın.' Genel Başkanı onun için aradım. Ben giremedim mesela ama Tuba listeleri delerek girdi. CHP'yi bunun üzerinden yıpratmaları çok anlamsız, çok kötü…

Torpil olsa listeye girer. Disiplin Kurulu'nda olmasına rağmen listeye yazılmadı. Ben de üzüldüm yani, listeye yazılmamasına. O zaman ekiptik, beraber çalışıyorduk. Aradım Genel Başkanı 'Efendim ben de çıkayım listeden' diye. Genel Başkanı önce de aramıştım girmeyeyim diye. Sonuçta ben listede olmama rağmen giremedim. Tuba listede olmamasına rağmen delerek girdi. Birincisi, bu çok büyük bir haksızlık.