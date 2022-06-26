CHP'de intikam kasetleri! Aykut Erdoğdu yeni eşi Tuba Torun'a '50 kişi ile birlikte' oldu demişti! Yeni ses kaydı patladı: G*tümü yırtıyorum dolarla vekil oluyorlar

Sosyal medya CHP'nin aldatma ve kaset skandalını konuşuyor. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu'ya yeni eşi Tuba Torun ile söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.
CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmiş, CHP'li birçok ismin katıldığı lnikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıymıştı.
Boğaz'daki ultra lüks otelde yapılan milyonluk düğüne gelen tepkiler hala sürerken gündeme bomba gibi bir video düştü.
"50 KİŞİ İLE BİRLİKTE OLDU"
Erdoğdu'nun eşini aldatarak dünyaevine girdiği Tuba Torun'la ilgili sarf ettiği sözler adeta şok etkisi yarattı.
Şu anki müstakbel eşi Tuba Torun'un daha önce 50 kişi ile birlikte olduğunu, sadece dört senedir ehl-i namus yaşadığını kendi ağzıyla ifade eden Aykut Erdoğdu, "Ben olmasam evlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış da yuva kuracakmış. Ulan ben bin kere söyledim 'önüne biri çıkarsa git' diye" ifadelerini kullandı.