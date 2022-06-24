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    • 24.06.2022 08:07
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    Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

    Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 25'i yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

    Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyeliği ve iltisakını gösteren itirafçı ve tanık beyanı veya ihbar ile ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller bulunan 30 şüpheli tespit edildi.

    Şüphelilerden 15'inin kamudan ihraç edildiği, 15'inin ise halen görevde olduğu belirlendi.

    Ankara merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.


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    Haberler Güncel Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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