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    • 24.06.2022 13:55
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    • 24.06.2022 13:55
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    AKM'de Lazgi Dans Performansı programın direktörü diye geç başladı seyirci yuhaladı! CHP medyası 'Emine Erdoğan yuhalandı' yalanına sarıldı

    İstanbul Taksim'deki AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) dün akşam Özbekistan Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu tarafından Lazgi Dans Performansı sahnelendi. Program Özbekistan'ı temsilen performansın direktörü olan Sayın Saida Mirziyoyeva'nın 40 dakika geç katılması nedeniyle geç başladı. Bu duruma salondaki seyirciler tepki gösterdi. Ancak CHP medyası Cumhuriyet, BirGün, T24, Onedio, halkTV okuyucularına 'Emine Erdoğan yuhalandı' yalanıyla servis etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise bu duruma tepki gösterdi ve olayın aslını Twitter'dan paylaştı.

    CHP medyasının Emine Erdoğan yalanı

    CHP'nin fonladığı medya yine yalan haberde başrolde. Bu kez hedeflerinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan var. Emine Erdoğan, dün akşam AKM'de sergilenen bir dans performansı için mesaj yolladı. Salondaki seyirciler ise performansın geç başlaması nedeniyle yuhalayarak duruma tepki gösterdi. CHP'nin fonladığı Cumhuriyet, BirGün, T24, Onedio, halkTV ise "AKM'de seyirciler mesajı okunan Emine Erdoğan'ı yuhaladı" şeklinde servis etti.

    İŞTE EMİNE ERDOĞAN YALANINA BAŞVURAN CHP MEDYASI

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    Haberler Güncel AKM'de Lazgi Dans Performansı programın direktörü diye geç başladı seyirci yuhaladı! CHP medyası 'Emine Erdoğan yuhalandı' yalanına sarıldı
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