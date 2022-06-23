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    • 23.06.2022 11:43
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    Marmaris’teki orman yangınında dakika dakika son durum! Sabotaj var mı? Bakan açıkladı: Elimizde bir şüphelinin kimliği var

    Son dakika haberi! Marmaris yangınını söndürmek için devlet-millet el ele mücadele ediyor. İki bakan arazide alev nöbeti tutarken Başkan Erdoğan gelişmeleri anbean takip ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Düne göre çok çok daha iyi durumdayız. Akşama doğru daha olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez TSK'nın 10 ton su atan Chinook helikopterler görevde" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, yangının nasıl çıktığına dair bir şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. İşte dakika dakika Muğla'daki yangından son gelişmeler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Marmaris’teki orman yangınında son durum!

    Muğla Marmaris'in Bördübet mevkii Amazon Koyu'nda 21 Haziran akşam 20.02'de başlayan orman yangını dün Karaağaç Tepesi bölgesinde yoğunlaştı. Havadan müdahale, yoğun duman nedeniyle yarım saatlik kesintiye uğradı.

    Rüzgârın saatteki hızının 45 kilometreyi bulması kara ekiplerine de zor anlar yaşattı. Okluk Koyu'na doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için ekipler yoğun çalışmalarını sürdürdü. Aralarında komedyen Şahan Gökbakar'ın da olduğu bir grubun sosyal medyada 'Yangına müdahale edilmiyor' algısı yaratmaya çalışmasına rağmen devlet tüm imkânlarıyla yangının ilk çıktığı andan itibaren sahada oldu.

    Bölgedeki vatandaşlar da gece boyunca yangın söndürme tüpleriyle çalışmalara destek verdi. Orman Genel Müdürlüğü havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçaklık hava gücü ve 1600 personelle yangına müdahale etti. Gece boyunca süren karadan müdahalede de 363 araç, 39 iş makinesi görev yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Bakanı Vahit Kirişci gece saatlerinden itibaren arazide yangın söndürme çalışmalarını bizzat takip etti ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmaması, resmi kurum ve yetkililerin bilgilendirmelerine itibar edilmesi çağrısı yaptı.




    İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler;


    10.55: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Kirişci, "Rüzgar biraz artacak ama dün kadar olmayacak. Düne göre çok çok daha iyi durumdayız. Akşama doğru daha olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi.

        Kirişci'nin açıklamaları;

        48 adet helikoptermiz olacak 13 adet de uçağımız olacak. Sayı 61'e çıkacak. Arazözümüz 253 adet sahada, aktif olarak kullanılıyor. Sayın Soylu bakanımıza şükranlarımı sunuyorum, 24 adet TOMA'mız şu anda vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak üzere ormanımızda görev almış durumda. 2600 civarında bir personelin sahada bu hizmeti kahraman edasıyla verdiklerini ifade etmem lazım. Kızılayımız var, Türkiye İzcilik Federasyonu var, belki tek tek isimlerini saymak güzel ama atladıklarımız olursa onlar bizi bağışlasınlar. Bütün STK'larımız burada bu mücadeleye destek veriyorlar. Meteorolojik veriler bizim çalışmalarımıza bugün de ışık tutuyor. Bugün sabah itibariyle artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Bu meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık. Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak.


        274 VATANDAŞIMIZ ZARAR GÖRMESİN DİYE TAHLİYE EDİLMİŞ DURUMDA
        AFAD'ımız da çalışmalarıyla bizim gücümüze güç katıyor. 103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda. Bunlara da çok büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Biz ormanımızın tırnaklarına zarar gelsin istemiyoruz, bir dalına zarar gelsin istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bize verdiği araç gereç desteği nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Geçen yıl Muğla'da yaklaşık 50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı.

        İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak, temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmeler olacağını bekliyoruz. Soğutma işlemleri tamamlanıp yangın bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Orman Genel Müdürlüğü olarak tahsisini gerçekleştirdiğimiz her türlü tahsis işlemlerini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik. Sabahleyin, dün, bugün, buralarda tatilini yapanlardan helallik istiyoruz. Onlar buraya tatil için geldiler ama yangın nedeniyle 15-20 saniyede bir hava aracımızın uçuşu nedeniyle gürültü, bundan dolayı helallik istiyoruz.

        BAKAN SOYLU: İLK KEZ TSK ENVANTERİNDE BULUNAN HELİKOPTERLER GÖREV BAŞINDA
        Yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Şu anda 15 çalışma grubumuz çalışmasına devam etmektedir. Sabaha kadar kara çalışmalarımız devam etti. Bütün sektörlerle birlikte koordinasyonuyla sabaha kadar devam etti. Bugün farklı bir şey var. İlk kez TSK envanterinde bulunan, bir kerede 10 ton su atan Chinook helikopterleri de şu anda görev başındadır" diye konuştu.

        Bakan Soylu, şunları söyledi:
        "Bir ifade daha ortaya koymak gerekir bunlarla birlikte: Biz ilk yangınımızı yaşamıyoruz. Türkiye'nin afetler ve yangınlar konusunda kabul edilmiş bir üstünlüğü bulunmaktadır. Bu yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konularak ardından depremler, seller, bütün bunlarla mücadele ortaya konulmuştur. Her bir canlıyı korumaya yönelik anlayışı devam etmektedir. Hiçbir gün siyaset devşirmedik.

            'NASIL KAOS OLUŞTURABİLİRİM' ŞEKLİNDE BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ
            Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede 'nasıl kaos oluşturabilirim' şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu sorumluluk sanki sadece hükümete ait bir sorumluluk, bunlara nasıl çelme takarız anlayışıyla, Aydın'a giderken uğrayayım, dostlar alışverişte görsün anlayışı kabul edilemez bir anlayıştır. Meselenin lojistiğinin ve diğer bütün desteklerinin nasıl sağlanacağını, aynı zamanda kamu araçlarının nasıl ortaya konulabileceğini bir program ve çerçeve içinde her şeyini yapmıştır. Gece görüşlü araçlar nerede diyor? Bir ana muhalefet partisi genel başkanı açıklama yapacaksa, devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde... Ki bu ne zaman olduysa kendisine bilgiyi vermişizdir. Tüm bilgiler kendilerine iletilmektedir. Türkiye'nin hava aracı açısından aldığı tedbirler bugün Marmaris'teki vatandaşlarımız da görmektedirler ki senkronize bir çalışma başından beri devam etmektedir ve devam edecektir.

            SÖYLEYECEĞİNİZ SÖZÜN ARKASINDA OLACAKSINIZ
            Hani geçen sene belediyelerinizden yardım topluyordunuz. Yapacağınız işin, söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek, Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur."

            GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE BU GECE VEYA YARIN GECE UÇUŞUNA BAŞLAYACAKTIR
            Dünden beri sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli olarak bilgi arz ediyoruz. En son geçen gece aradığımda 3.30'du. Devlet bütün ciddiyetiyle hakim. Akşener, Meclis kürsüsüne çıkıyor laf üretiyor. Gece görüşlü helikopterle ilgili, bu çok riskli bir iştir. Gece görüşlü helikopterler normal gece uçan bir helikopter gibi değildir. Gece görüşlü helikopterlerle ilgili o kadar iyi hesaplanması lazım ki başka faciayla karşı karşıya kalmayalım. Planlamalarda da temmuzun başında gece görüşlü helikopterler konusunda anlaşmaları yaptı. Türkiye her meselesini, özellikle afet, Orman Yangınları gibi vatandaşının mağdur olabileceği konuları yönetebilecek kudrettedir. 1500 şu ana kadar sorti var, devlete iftira atmak doğru değildir, yanlış bir davranıştır. Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın gece uçuşuna başlayacaktır. Bu bir planlamadır.

            MARMARİS'TE SABOTAJ

            Bu konuda hepimizin ortaya koyacağı tedbirleri bir şekilde düşünmek durumundayız. Orman yangınının başlangıç konusunu bir kez daha konuştuk. Bir koy, bizim bir tespitimiz var. Hem emniyet istihbaratımızın hem de jandarmamızın tespiti oldu. Bir açıklamayı yakın bir zaman dilimi içinde gerçekleştireceğiz. Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerindeler, nasıl çıktığını, nasıl ortaya konulduğu yönünde de tespitleri söz konusu. Çıkış noktasını görürseniz daha iyi anlayabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz.



            07.31: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 36 saattir devam eden orman yangında, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı. Ekiplerin baş döndüren hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.


            21 Haziran günü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı. Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris'te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.

            06.03: Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

            Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

            Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

            Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

            Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahale eden orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor.

                Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

                23.06: Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile destek veriyor.

                Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası emniyet teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.

                Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yangına müdahale etmesi için, 5 TOMA,103 araç ve 280 kişilik personel görevlendirildi.

                Ayrıca, çalışmalara, Afyon ve Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2, Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ile 24 kişilik personel destek veriyor.

                23.06: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili "Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız." dedi.

                Yangının ilk çıktığı saatlerden itibaren Marmaris ilçesine gelerek söndürme çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan ve gelişmeleri yerinde takip eden Kirişci, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 20.00 sıralarında çıkan yangına akşamın kararacak olması nedeniyle 1 helikopter, yeterli düzeyde arazöz ve dozerlerle belirli sayıdaki personelle ilk müdahalenin yapıldığını hatırlattı.

                Yangının seyrinin dünkü sabaha kadar olan şartlarda stabil olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:

                "Sabahleyin saat 11.00'e kadar da çalışmalarımıza katkı sağlayacak bu şartların devam ettiğini söyledik. Saat 11.00 sıralarında bir açıklamada bulunduk. Şunu ifade ettik, 'Bu an itibarıyla bizim yangın konusunda artık neredeyse soğutma moduna geçebileceğimiz bir noktaya geldik' çünkü havadan yapmış olduğumuz incelemeler açıkçası bizde böyle bir düşünce oluşturdu. Şunu da peşine ekledik, bu şartların devam etmesi durumunda, soğutma çalışmaları yürütülürken hava sıcaklığının veya rüzgarın hızının artmaması temennimizdir. Maalesef endişemiz gerçek oldu, özellikle rüzgar hızındaki artış, hava sıcaklığındaki yükseliş yangının yeniden harlanmasına, alevlenmesine neden oldu. Bu belki bir iki lokasyonla sınırlı kaldı ama belirli yerlerde ufak tefek yangınlar oldu."

                Sabahleyin 20 helikopter, 14 uçakla başlayan hava araçlarıyla müdahalenin jandarmanın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının da 7 helikopter desteğiyle 41'e ulaştığını söyledi.

                Sahada, 1100'ü Orman Genel Müdürlüğünden olmak üzere diğer kurumlardan da katılımlarla toplam 2 bin 600 civarında personel olduğunu bildiren Kirişci, iş makineleri, dozerler, greyderler ve TOMA'larla çalışmaların devam ettiğini aktardı.

                "ARKADAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
                Araç-gereç, makine konusunda yoğun yetkinliklerinin olduğunu belirten Kirişci, vatandaşların geçen yıl daha fazla kargaşa olduğunu ancak bu yıl daha rahat bir çalışma ortamı olduğunu ifade ettiğini dile getirdi.

                Çalışmaların uyum içinde sürdüğünü, eğitimli gönüllülerin de çalışmada yer aldığını ifade eden Kirişci, 462 kişiden oluşan ormanın iyi donatılmış, iyi eğitilmiş personelinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

                Kirişci, eğitim alarak belge almaya hak kazanan gönüllülerin de sahada olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

                "Geldiğimiz nokta itibarıyla neredeyiz? Eğer bugün saat 11.00'den sonraki sıcaklık artışı ve rüzgardaki şiddetlenme olmamış olsaydı, biz soğutma faaliyetlerini yapıyor ve yangını kontrol altına almış ve artık hayatın normale dönüşüyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyor alacaktık. Fakat bir kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durumumuz var. Arkadaşlarımız sahada büyük bir özveriyle bu çalışmalarını yürütüyorlar."

                "55 HELİKOPTER, 20 UÇAĞIMIZ ENVANTERİMİZDE OLACAK"
                Kirişci, sahada çalışan ekiplerin büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

                ﻿Şu an bölgede rüzgarın hızını biraz kaybetmiş, hava sıcaklığının düşmüş, nemin de artmış olması nedeniyle iştahlı, anormal bir yangın hadisesi olmadığına işaret eden Kirişci, "Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız." dedi.

                Gece görüşlü hava araçlarının olmadığı yönündeki eleştirilere değinen Kirişci, dünyada gece görüşlü araçları yapıp pazarlayan ülke ve firma sayısının sınırlı olduğunu belirtti. Kirişci, şunları kaydetti:

                "Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız. 4 Temmuz geldiğinde takdir ederseniz ki ihale sürecinde '55 helikopter, 20 uçak hemen alın size verdik' demiyorlar, bunlar peyderpey gerçekleşiyor. Şu anda 27 helikopterimiz, 2 tane Kara Kuvvetlerinden 5 tane de jandarmadan aldığımız için söylüyorum, 27 helikopterimiz, kiraladığımız, kendi helikopterlerimiz. Dolayısıyla bu 55'e tamamlanacak. Aynı şekilde uçaklarımız var, bunlar da 20'ye tamamlanacak. 10 helikopterde ise gece görüş özelliği olacak."

                Bakan Kirişci, tüm bunların 4 Temmuz'da kendi envanterlerine dahil olacağını bildirdi.

                "51 HANEDE 151 KİŞİNİN TAHLİYESİ YAPILDI"
                Bir gazetecinin yerleşim alanlarındaki tahliyelerle ilgili sorusuna ise Kirişci, "51 hanede 151 kişinin tahliyesi yapıldı. Bu tahliyeler insanlarımızın can ve mal emniyetlerini korumak için ihtiyatlı hareket etmek, tedbirli hareket etmek adına kardeşlerimizin evlerinden tahliyelerini sağladık. Bulundukları muhitlerde de gerek TOMA'larımız gerek arazözlerimiz onlar da şu anda olası bir yangının sıçraması halinde o evlere adeta orada birer izolasyon görevi görecek. İnşallah gerek kalmaz. Olacak olursa diye böyle bir tedbir alınmış oldu." diye konuştu.

                Yangının başlangıçta 200 hektarda etkili olduğunu, şu anda ise bu alanın biraz üzerine çıktığını dile getiren Kirişci, ancak geçen yıldaki gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

                Söndürme çalışmalarında coğrafyadan kaynaklı zorluklar yaşandığını ifade eden Kirişci, esas etkenin ise hava sıcaklığının ve rüzgarın hızının artmış olması olduğunu kaydetti.

                20:05 Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır." denildi.

                SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?
                21.20: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bakanlık olarak bizim ilgi alanımızdaki konu değil ancak her vatandaş gibi bizim de aklımıza geliyor. İHA'larımızdan ve akıllı kulelerden aldığımız bilgi 20.02. Batı'da bir yer de olsa havanın kararma saatleri. 3 ayrı yerde bulunması bizi de kuşkulandırıyor. Devletimizin ilgili birimleri gereken araştırmayı yapıyor. Bizim bu konuda bir görüş beyan etmemiz doğru olmaz. Biz yangının çıktığını belirlemiş durumdayız ve akabinde kısa sürede ilk müdahalemiz yapılmış. Havanın kararması yakın olduğu için mücadele başlatılmış. Buraya izleme amaçlı gelenler var, basın mensupları var, kamunun diğer birimlerinden gelenler var. Herkes daha dikkatli ve teyakkuz halinde. AFAD'ın bünyesinde bu çalışmalar sürdürülüyor. OGM bu mücadeleyi verirken AFAD'la koordinasyon içerisinde yapıyor. Sahada güzel bir birliktelik ve güzel bir çalışma var." dedi.


                    BAŞKAN HAVADAN İNCELEDİ
                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu. Yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verilen Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.


                    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
                    Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

                    AKŞENER'İN 'UÇAK YOK' YALANINA TEPKİ: SİYASETİN DE BİR EDEBİ, AHLAKI OLMALI
                    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, AFAD'ın koordineli çalışmasıyla 200 hektarlık alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına aldı. Datça'da ve Fethiye'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışma örneğinin bu tür facialarda da gösterilmesi gerekir" dedi. Kirişci, İyi Parti lideri Meral Akşener'in 'Yine uçak yok' sözlerine ise "Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı. 20 uçak ve 55 helikopterimizin olduğunu defalarca açıkladık. Bu, yangınla mücadele eden insanların emeğine de saygısızlık, ülkeye de haksızlık" cevabını verdi.


                    TÜRK KIZILAY'DAN KAHRAMANLARA GIDA DESTEĞİ
                    Türk Kızılay, Muğla Marmaris'teki yangına müdahale eden ekiplere beslenme hizmetiyle destek oluyor. Bölgedeki yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlara çorba, kumanya, ikram malzemesi, soğuk-sıcak içecek, su ve ekmek desteğinde bulunan Kızılay, yangın kontrol altına alınana kadar alanda olacak.

                    DİLEK YARIMADASI KOMANDOLARA EMANET
                    Aydın'da jandarma komando ve özel harekât polisleri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sabotaj ihtimaline karşı devriye görevine başladı. Antalya Kaş'ta dün söndürülen yangın sonrası ormanlık alanlarda gözetim için drone'lar devreye sokuldu.



                        TÜM KURUMLAR CANSİPERANE ÇALIŞIRKEN BİRİLERİ HİSTERİ NÖBETİNDE
                        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangını ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına ilişkin "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanları devreye girdi. Akli dengelerinin kayıp olduğu çok net. Bir histeri nöbetine tutulmuş durumdalar. İnsanlar burada uyumuyorlar ve herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor. Ormancılar ve tüm kurumlar cansiperane bir çalışma ortaya koydu. Yangının çıkış neden araştırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, sürekli talimatlarını ileterek meseleyi takip ediyor" dedi.

                        20 EVDEN 68 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
                        Marmaris Bördübet'te başlayan yangın şiddetli rüzgâr nedeniyle Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı. Değirmenyanı Ahmediye Sokak'taki 20 evdeki 68 vatandaşın askerleler tarafından eşyaları ve 13 büyükbaş, 18 küçükbaş hayvanlarıyla birlikte iç kesimlerdeki güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi.

                        8 DAKİKADA MÜDAHALE MÜTHİŞ
                        Eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Kahveci yaptığı açıklamada, "Yangın insan hareketinin olmadığı, tarım arazisine uzak bir yerde çıkıyorsa biz onda kasıt ararız. Türkiye, 20 sene önce yangına en iyi ihtimalle 1 saat sürede müdahalede edebilirdi. Daha sonra bu süre 30 dakikaya düşürüldü. Geçen yıl ise müdahale süresi 10-15 dakika arasındaydı. Bu yangındaki 8 dakikada müdahale ise müthiş. Bir helikopterin kalkışı için bile 4-5 dakikaya ihtiyaç var." dedi.

                        ERKEN GELEN SICAKLAR AVRUPA'YI YAKTI
                        Avrupa'da birçok ülke geçen haftadan beri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları sürüyor. Uzmanlara göre Avrupa kıtasında bu sezon yangınların erken başlamasının arkasında aşırı sıcaklar var. Çevre bilimi profesörü Cathelijne Stoof, "Kıta kuraklık içinde" dedi.

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                        Haberler Güncel Marmaris’teki orman yangınında dakika dakika son durum! Sabotaj var mı? Bakan açıkladı: Elimizde bir şüphelinin kimliği var
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