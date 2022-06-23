Marmaris’teki orman yangınında dakika dakika son durum! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla Marmaris'in Bördübet mevkii Amazon Koyu'nda 21 Haziran akşam 20.02'de başlayan orman yangını dün Karaağaç Tepesi bölgesinde yoğunlaştı. Havadan müdahale, yoğun duman nedeniyle yarım saatlik kesintiye uğradı. Rüzgârın saatteki hızının 45 kilometreyi bulması kara ekiplerine de zor anlar yaşattı. Okluk Koyu'na doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için ekipler yoğun çalışmalarını sürdürdü. Aralarında komedyen Şahan Gökbakar'ın da olduğu bir grubun sosyal medyada 'Yangına müdahale edilmiyor' algısı yaratmaya çalışmasına rağmen devlet tüm imkânlarıyla yangının ilk çıktığı andan itibaren sahada oldu.
Bölgedeki vatandaşlar da gece boyunca yangın söndürme tüpleriyle çalışmalara destek verdi. Orman Genel Müdürlüğü havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçaklık hava gücü ve 1600 personelle yangına müdahale etti. Gece boyunca süren karadan müdahalede de 363 araç, 39 iş makinesi görev yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Bakanı Vahit Kirişci gece saatlerinden itibaren arazide yangın söndürme çalışmalarını bizzat takip etti ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmaması, resmi kurum ve yetkililerin bilgilendirmelerine itibar edilmesi çağrısı yaptı.
İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler;
06.03: Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.
Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.
Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.
23.06: Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile destek veriyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası emniyet teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yangına müdahale etmesi için, 5 TOMA,103 araç ve 280 kişilik personel görevlendirildi.
Ayrıca, çalışmalara, Afyon ve Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2, Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ile 24 kişilik personel destek veriyor.
23.06: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili "Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız." dedi.
Yangının ilk çıktığı saatlerden itibaren Marmaris ilçesine gelerek söndürme çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan ve gelişmeleri yerinde takip eden Kirişci, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 20.00 sıralarında çıkan yangına akşamın kararacak olması nedeniyle 1 helikopter, yeterli düzeyde arazöz ve dozerlerle belirli sayıdaki personelle ilk müdahalenin yapıldığını hatırlattı.
Yangının seyrinin dünkü sabaha kadar olan şartlarda stabil olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:
"Sabahleyin saat 11.00'e kadar da çalışmalarımıza katkı sağlayacak bu şartların devam ettiğini söyledik. Saat 11.00 sıralarında bir açıklamada bulunduk. Şunu ifade ettik, 'Bu an itibarıyla bizim yangın konusunda artık neredeyse soğutma moduna geçebileceğimiz bir noktaya geldik' çünkü havadan yapmış olduğumuz incelemeler açıkçası bizde böyle bir düşünce oluşturdu. Şunu da peşine ekledik, bu şartların devam etmesi durumunda, soğutma çalışmaları yürütülürken hava sıcaklığının veya rüzgarın hızının artmaması temennimizdir. Maalesef endişemiz gerçek oldu, özellikle rüzgar hızındaki artış, hava sıcaklığındaki yükseliş yangının yeniden harlanmasına, alevlenmesine neden oldu. Bu belki bir iki lokasyonla sınırlı kaldı ama belirli yerlerde ufak tefek yangınlar oldu."