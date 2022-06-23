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    • 23.06.2022 07:22
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    Marmaris’teki orman yangınında dakika dakika son durum! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

    Son dakika haberi! Marmaris yangınını söndürmek için devlet-millet el ele mücadele ediyor. İki bakan arazide alev nöbeti tutarken Başkan Erdoğan gelişmeleri anbean takip ediyor. Rüzgârın etkisiyle yeniden yön değiştiren alevler kahramanca mücadele eden ekiplerin kıskancında. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İşte dakika dakika Muğla'daki yangından son gelişmeler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Marmaris’teki orman yangınında son durum!

    Muğla Marmaris'in Bördübet mevkii Amazon Koyu'nda 21 Haziran akşam 20.02'de başlayan orman yangını dün Karaağaç Tepesi bölgesinde yoğunlaştı. Havadan müdahale, yoğun duman nedeniyle yarım saatlik kesintiye uğradı. Rüzgârın saatteki hızının 45 kilometreyi bulması kara ekiplerine de zor anlar yaşattı. Okluk Koyu'na doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için ekipler yoğun çalışmalarını sürdürdü. Aralarında komedyen Şahan Gökbakar'ın da olduğu bir grubun sosyal medyada 'Yangına müdahale edilmiyor' algısı yaratmaya çalışmasına rağmen devlet tüm imkânlarıyla yangının ilk çıktığı andan itibaren sahada oldu.

    Bölgedeki vatandaşlar da gece boyunca yangın söndürme tüpleriyle çalışmalara destek verdi. Orman Genel Müdürlüğü havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçaklık hava gücü ve 1600 personelle yangına müdahale etti. Gece boyunca süren karadan müdahalede de 363 araç, 39 iş makinesi görev yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Bakanı Vahit Kirişci gece saatlerinden itibaren arazide yangın söndürme çalışmalarını bizzat takip etti ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmaması, resmi kurum ve yetkililerin bilgilendirmelerine itibar edilmesi çağrısı yaptı.


    İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler;

    06.03: Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

    Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

    Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

    Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

    23.06: Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile destek veriyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası emniyet teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yangına müdahale etmesi için, 5 TOMA,103 araç ve 280 kişilik personel görevlendirildi.

    Ayrıca, çalışmalara, Afyon ve Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2, Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ile 24 kişilik personel destek veriyor.

    23.06: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili "Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız." dedi.

    Yangının ilk çıktığı saatlerden itibaren Marmaris ilçesine gelerek söndürme çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan ve gelişmeleri yerinde takip eden Kirişci, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 20.00 sıralarında çıkan yangına akşamın kararacak olması nedeniyle 1 helikopter, yeterli düzeyde arazöz ve dozerlerle belirli sayıdaki personelle ilk müdahalenin yapıldığını hatırlattı.

    Yangının seyrinin dünkü sabaha kadar olan şartlarda stabil olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:

    "Sabahleyin saat 11.00'e kadar da çalışmalarımıza katkı sağlayacak bu şartların devam ettiğini söyledik. Saat 11.00 sıralarında bir açıklamada bulunduk. Şunu ifade ettik, 'Bu an itibarıyla bizim yangın konusunda artık neredeyse soğutma moduna geçebileceğimiz bir noktaya geldik' çünkü havadan yapmış olduğumuz incelemeler açıkçası bizde böyle bir düşünce oluşturdu. Şunu da peşine ekledik, bu şartların devam etmesi durumunda, soğutma çalışmaları yürütülürken hava sıcaklığının veya rüzgarın hızının artmaması temennimizdir. Maalesef endişemiz gerçek oldu, özellikle rüzgar hızındaki artış, hava sıcaklığındaki yükseliş yangının yeniden harlanmasına, alevlenmesine neden oldu. Bu belki bir iki lokasyonla sınırlı kaldı ama belirli yerlerde ufak tefek yangınlar oldu."

        Sabahleyin 20 helikopter, 14 uçakla başlayan hava araçlarıyla müdahalenin jandarmanın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının da 7 helikopter desteğiyle 41'e ulaştığını söyledi.

        Sahada, 1100'ü Orman Genel Müdürlüğünden olmak üzere diğer kurumlardan da katılımlarla toplam 2 bin 600 civarında personel olduğunu bildiren Kirişci, iş makineleri, dozerler, greyderler ve TOMA'larla çalışmaların devam ettiğini aktardı.

        "ARKADAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
        Araç-gereç, makine konusunda yoğun yetkinliklerinin olduğunu belirten Kirişci, vatandaşların geçen yıl daha fazla kargaşa olduğunu ancak bu yıl daha rahat bir çalışma ortamı olduğunu ifade ettiğini dile getirdi.

        Çalışmaların uyum içinde sürdüğünü, eğitimli gönüllülerin de çalışmada yer aldığını ifade eden Kirişci, 462 kişiden oluşan ormanın iyi donatılmış, iyi eğitilmiş personelinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

        Kirişci, eğitim alarak belge almaya hak kazanan gönüllülerin de sahada olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Geldiğimiz nokta itibarıyla neredeyiz? Eğer bugün saat 11.00'den sonraki sıcaklık artışı ve rüzgardaki şiddetlenme olmamış olsaydı, biz soğutma faaliyetlerini yapıyor ve yangını kontrol altına almış ve artık hayatın normale dönüşüyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyor alacaktık. Fakat bir kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durumumuz var. Arkadaşlarımız sahada büyük bir özveriyle bu çalışmalarını yürütüyorlar."

        "55 HELİKOPTER, 20 UÇAĞIMIZ ENVANTERİMİZDE OLACAK"
        Kirişci, sahada çalışan ekiplerin büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

        ﻿Şu an bölgede rüzgarın hızını biraz kaybetmiş, hava sıcaklığının düşmüş, nemin de artmış olması nedeniyle iştahlı, anormal bir yangın hadisesi olmadığına işaret eden Kirişci, "Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız." dedi.

        Gece görüşlü hava araçlarının olmadığı yönündeki eleştirilere değinen Kirişci, dünyada gece görüşlü araçları yapıp pazarlayan ülke ve firma sayısının sınırlı olduğunu belirtti. Kirişci, şunları kaydetti:

        "Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız. 4 Temmuz geldiğinde takdir ederseniz ki ihale sürecinde '55 helikopter, 20 uçak hemen alın size verdik' demiyorlar, bunlar peyderpey gerçekleşiyor. Şu anda 27 helikopterimiz, 2 tane Kara Kuvvetlerinden 5 tane de jandarmadan aldığımız için söylüyorum, 27 helikopterimiz, kiraladığımız, kendi helikopterlerimiz. Dolayısıyla bu 55'e tamamlanacak. Aynı şekilde uçaklarımız var, bunlar da 20'ye tamamlanacak. 10 helikopterde ise gece görüş özelliği olacak."

        Bakan Kirişci, tüm bunların 4 Temmuz'da kendi envanterlerine dahil olacağını bildirdi.

        "51 HANEDE 151 KİŞİNİN TAHLİYESİ YAPILDI"
        Bir gazetecinin yerleşim alanlarındaki tahliyelerle ilgili sorusuna ise Kirişci, "51 hanede 151 kişinin tahliyesi yapıldı. Bu tahliyeler insanlarımızın can ve mal emniyetlerini korumak için ihtiyatlı hareket etmek, tedbirli hareket etmek adına kardeşlerimizin evlerinden tahliyelerini sağladık. Bulundukları muhitlerde de gerek TOMA'larımız gerek arazözlerimiz onlar da şu anda olası bir yangının sıçraması halinde o evlere adeta orada birer izolasyon görevi görecek. İnşallah gerek kalmaz. Olacak olursa diye böyle bir tedbir alınmış oldu." diye konuştu.

        Yangının başlangıçta 200 hektarda etkili olduğunu, şu anda ise bu alanın biraz üzerine çıktığını dile getiren Kirişci, ancak geçen yıldaki gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

        Söndürme çalışmalarında coğrafyadan kaynaklı zorluklar yaşandığını ifade eden Kirişci, esas etkenin ise hava sıcaklığının ve rüzgarın hızının artmış olması olduğunu kaydetti.

        20:05 Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır." denildi.

        SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?
        21.20: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bakanlık olarak bizim ilgi alanımızdaki konu değil ancak her vatandaş gibi bizim de aklımıza geliyor. İHA'larımızdan ve akıllı kulelerden aldığımız bilgi 20.02. Batı'da bir yer de olsa havanın kararma saatleri. 3 ayrı yerde bulunması bizi de kuşkulandırıyor. Devletimizin ilgili birimleri gereken araştırmayı yapıyor. Bizim bu konuda bir görüş beyan etmemiz doğru olmaz. Biz yangının çıktığını belirlemiş durumdayız ve akabinde kısa sürede ilk müdahalemiz yapılmış. Havanın kararması yakın olduğu için mücadele başlatılmış. Buraya izleme amaçlı gelenler var, basın mensupları var, kamunun diğer birimlerinden gelenler var. Herkes daha dikkatli ve teyakkuz halinde. AFAD'ın bünyesinde bu çalışmalar sürdürülüyor. OGM bu mücadeleyi verirken AFAD'la koordinasyon içerisinde yapıyor. Sahada güzel bir birliktelik ve güzel bir çalışma var." dedi.


        BAŞKAN HAVADAN İNCELEDİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu. Yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verilen Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.


        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        AKŞENER'İN 'UÇAK YOK' YALANINA TEPKİ: SİYASETİN DE BİR EDEBİ, AHLAKI OLMALI
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, AFAD'ın koordineli çalışmasıyla 200 hektarlık alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına aldı. Datça'da ve Fethiye'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışma örneğinin bu tür facialarda da gösterilmesi gerekir" dedi. Kirişci, İyi Parti lideri Meral Akşener'in 'Yine uçak yok' sözlerine ise "Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı. 20 uçak ve 55 helikopterimizin olduğunu defalarca açıkladık. Bu, yangınla mücadele eden insanların emeğine de saygısızlık, ülkeye de haksızlık" cevabını verdi.


            TÜRK KIZILAY'DAN KAHRAMANLARA GIDA DESTEĞİ
            Türk Kızılay, Muğla Marmaris'teki yangına müdahale eden ekiplere beslenme hizmetiyle destek oluyor. Bölgedeki yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlara çorba, kumanya, ikram malzemesi, soğuk-sıcak içecek, su ve ekmek desteğinde bulunan Kızılay, yangın kontrol altına alınana kadar alanda olacak.

            DİLEK YARIMADASI KOMANDOLARA EMANET
            Aydın'da jandarma komando ve özel harekât polisleri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sabotaj ihtimaline karşı devriye görevine başladı. Antalya Kaş'ta dün söndürülen yangın sonrası ormanlık alanlarda gözetim için drone'lar devreye sokuldu.



            TÜM KURUMLAR CANSİPERANE ÇALIŞIRKEN BİRİLERİ HİSTERİ NÖBETİNDE
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangını ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına ilişkin "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanları devreye girdi. Akli dengelerinin kayıp olduğu çok net. Bir histeri nöbetine tutulmuş durumdalar. İnsanlar burada uyumuyorlar ve herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor. Ormancılar ve tüm kurumlar cansiperane bir çalışma ortaya koydu. Yangının çıkış neden araştırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, sürekli talimatlarını ileterek meseleyi takip ediyor" dedi.

            20 EVDEN 68 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
            Marmaris Bördübet'te başlayan yangın şiddetli rüzgâr nedeniyle Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı. Değirmenyanı Ahmediye Sokak'taki 20 evdeki 68 vatandaşın askerleler tarafından eşyaları ve 13 büyükbaş, 18 küçükbaş hayvanlarıyla birlikte iç kesimlerdeki güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi.

            8 DAKİKADA MÜDAHALE MÜTHİŞ
            Eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Kahveci yaptığı açıklamada, "Yangın insan hareketinin olmadığı, tarım arazisine uzak bir yerde çıkıyorsa biz onda kasıt ararız. Türkiye, 20 sene önce yangına en iyi ihtimalle 1 saat sürede müdahalede edebilirdi. Daha sonra bu süre 30 dakikaya düşürüldü. Geçen yıl ise müdahale süresi 10-15 dakika arasındaydı. Bu yangındaki 8 dakikada müdahale ise müthiş. Bir helikopterin kalkışı için bile 4-5 dakikaya ihtiyaç var." dedi.

                ERKEN GELEN SICAKLAR AVRUPA'YI YAKTI
                Avrupa'da birçok ülke geçen haftadan beri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları sürüyor. Uzmanlara göre Avrupa kıtasında bu sezon yangınların erken başlamasının arkasında aşırı sıcaklar var. Çevre bilimi profesörü Cathelijne Stoof, "Kıta kuraklık içinde" dedi.

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