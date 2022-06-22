Necip Hablemitoğlu suikastının bir numarası firari Levent Göktaş köşeye sıkıştı! Kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da 18 Aralık 2002'de akademisyen Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş firar etmişti. Göktaş'ın kaçış görüntülerine ilk kez SABAH ulaştı.
İkinci dalga operasyonun başladığı 8 Haziran sabahı Göktaş'ın İstanbul Maslak'ta kızının evine ve Ankara'daki ofisine eş zamanlı baskın yapıldı. İki adreste de bulunamayan Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese de gitti ancak zanlının çoktan firar ettiği belirlendi.
İstanbul'da aranmaya başlayan zanlının, kendi aracıyla bir şirkete gittiği, daha sonra da bir restoranda iki işbirlikçi ve bir avukat ile kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. Buluştuğu işbirlikçiler A.G, Y.Ö. ve avukat K.E. ile kaçış planının detaylarını restoranda yapan Göktaş, restoranın tuvaletinde ise tanınmamak için bıyıklarını kesti.