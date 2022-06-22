Necip Hablemitoğlu suikastının bir numarası firari Levent Göktaş köşeye sıkıştı! Kaçış görüntüleri ortaya çıktı





İstanbul'da aranmaya başlayan zanlının, kendi aracıyla bir şirkete gittiği, daha sonra da bir restoranda iki işbirlikçi ve bir avukat ile kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. Buluştuğu işbirlikçiler A.G, Y.Ö. ve avukat K.E. ile kaçış planının detaylarını restoranda yapan Göktaş, restoranın tuvaletinde ise tanınmamak için bıyıklarını kesti.