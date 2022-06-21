Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucunun "Kökünü Kurutma Operasyonu"

ELEBAŞLARI GÖZALTINDA

Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır.

"BİR OPERASYON DAHA BAŞLADI"

Bugün bir operasyon daha başladı. O da 61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren Abluka 18 operasyonu. O da, 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık, şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyon.

Tekrar arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Huzurunuzda uyuşturucuya karşı mücadelede gençlerimizi korumaya çalışan, Türk Polis Teşkilatı'na, Türk Jandarma Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz.

"GİRİLEN ADRESLERDE ÖRGÜT PAÇAVRALARI VE KALAŞNİKOFLAR ELE GEÇİRİLDİ"

Şu anda girilen adreslerde gerek örgüt paçavraları, gerekse aynı adreslerde kalaşnikoflar da bazı adreslerde ele geçirildi. Tabi burada geçmişten kalan alışkanlık üzere, bir taraftan uyuşturucu, bir taraftan uyuşturucudan terör finansmanı elbette var. Şunun altını çizerek ifade etmek lazım. Yaklaşık 2.5 yıldır, sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik operasyon yapmıyoruz.