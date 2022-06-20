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    Kemal Kılıçdaroğlu, kadın çiftçilerin devletten destek alamadığını iddia etti yalanı çıkınca da tehdit etti

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadın çiftçilerin devletten destek alamadığını iddia etti. Yalanı ortaya çıkınca da tarım bakanlığı'nı tehdide yeltendi hazırlanın geliyorum!

    Yine üçtu!

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de 3 kadın çiftçiyi kürsüye çıkardı. "Battık, bittik" nutukları attırdı. Tarım Bakanlığı foyasını ortaya çıkarınca da çıldırdı.

    Yine bürokratları tehdide kalkıştı: Sizin yatacak yeriniz yok. En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın...

    1. KADIN KADER BAŞARAN
    Geleceğimiz kalmadı.

    BAKANLIĞIN CEVABI: 9 bin lira çiğ süt artı buzağı desteği verildi.

    2. KADIN MELİHA YILMAZ
    Resmen battık.

    BAKANLIĞIN CEVABI: 23 bin 741 lira süt ve buzağı desteği aldı.

    3. KADIN FATMA DOĞAN
    Her ay 5 inek satıyorum.

    BAKANLIĞIN CEVABI: İşletmesinin büyüklüğünü ikiye katladı.

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, kadın çiftçilerin devletten destek alamadığını iddia etti yalanı çıkınca da tehdit etti
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