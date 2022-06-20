Kemal Kılıçdaroğlu, kadın çiftçilerin devletten destek alamadığını iddia etti yalanı çıkınca da tehdit etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de 3 kadın çiftçiyi kürsüye çıkardı. "Battık, bittik" nutukları attırdı. Tarım Bakanlığı foyasını ortaya çıkarınca da çıldırdı.
Yine bürokratları tehdide kalkıştı: Sizin yatacak yeriniz yok. En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın...
1. KADIN KADER BAŞARAN
Geleceğimiz kalmadı.
BAKANLIĞIN CEVABI: 9 bin lira çiğ süt artı buzağı desteği verildi.
2. KADIN MELİHA YILMAZ
Resmen battık.
BAKANLIĞIN CEVABI: 23 bin 741 lira süt ve buzağı desteği aldı.
3. KADIN FATMA DOĞAN
Her ay 5 inek satıyorum.
BAKANLIĞIN CEVABI: İşletmesinin büyüklüğünü ikiye katladı.