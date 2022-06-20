İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu! Türkiye'den flaş açıklama: Somut adım yoksa NATO yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.

TERÖRLE İLİŞKİNİZİ KESİN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya'daki faaliyetlerini sona erdirmeli" dedi.

İSVEÇ'E NET MESAJ

Brüksel'de konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu yönde ifadelerde bulunduğunu söyleyerek "Terör örgütlerinin ifade özgürlüğüyle ilgisi olmadığını görmeliler" ifadelerine yer verdi.

SOMUT ADIM ATIN

Kalın, "Adımlarımız bu ülkelerin atacağı somut adımlara bağlı olacak" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki PKK/ PYD terör örgütünün, İsveç bankalarında açılan kron hesaplarından gelen yardım ve bağışları, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik'e karşı kullandığı silah ve mühimmatın teminine harcadığı ortaya çıktı.

İsveç'in farklı şehirlerinde finansal destek için hesaplar açan örgüt, bir yandan Türkiye'nin hilafına her türlü terör faaliyetini desteklerken bir yandan da NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten askeri mühimmat haricinde, tıbbi ekipman da dâhil her türlü malzeme desteği alıyor.