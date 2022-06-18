Rekor kırıldı: YKS’de 3.2 milyon aday ter dökecek!



YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 243 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak.

Yarın yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak.