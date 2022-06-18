Rekor kırıldı: YKS’de 3.2 milyon aday ter dökecek!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük heyecan... 2022 YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.
2022 YKS, ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınav olacak. Sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu.
YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, işte rakamlarla 2022 YKS: