6'lı masa kazanırsa Türkiye'de neler olacak? FETÖ'ye iade-i itibar yapılacak Ayasofya kapatılacak törene Miçotakis davet edilecek!

Bu liste böyle uzar gider. Başta da söylediğim gibi, bugün şaka olarak altını çizdiğimiz bu maddeler, bunlara fırsat verilirse 1-2 yıl sonra gerçek olarak karşımıza çıkabilir.

Ancak şaka bir yana Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'a çok sert tepki gösterip "Ey TÜSİAD'ın başındaki beyefendi, dış politikada bize ders veremezsin.

Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler" dedi. Yani özetlersek, zaman geçtikçe yerli ve milli sermayenin önemi daha açık biçimde ortaya çıkıyor.

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