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    • Güncel
    • 16.06.2022 18:00
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    • 16.06.2022 18:36
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ'i kabul etti! Asgari ücrette artış olacak mı? Memur ve emekliler...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştiriyor. Temmuz ayında memur ve emeklilerin fark alacak olmasının yanında asgari ücretliler için de adımlar atılması bekleniyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ’i kabul etti

    "Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı?" sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

    ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ OLACAK MI?
    Başkan Erdoğan, son dönemde verdiği mesajlarla vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekti.



    Temmuz ayında memurlar ve emekliler enflasyon farkı alacak ancak gözler asgari ücrette değişim olup olmayacağı yönündeydi.



    Masada dar gelirlilerin maaşlarının yükseltilmesi için atılacak adımlar olacak.

        Görüşme sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.



        MİLYONLARIN GÖZÜ ARA ZAMDA
        Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.



        AK PARTİ ANKET YAPTIRIYOR
        AK Parti enflasyondan etkilenen işçi, memur, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, yaşlı, genç bütün kesimlere yönelik anket yaptırıyor. Gelen taleplere göre sosyal politikalar ve ekonomik destekler güncellenecek.



            BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

            Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004 TL
            Asgari Ücret 2022 Net: 4.253 TL
            Artış oranı: Yüzde 50,5
            Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL



            ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
            Brüt Asgari Ücret: 5004 TL
            SGK Primi (İşveren Payı yüzde 15,5): 775,62 TL
            İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (yüzde 2): 100 TL
            İşverene Toplam Maliyeti: 5.879 TL
            İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL



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