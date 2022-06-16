Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ'i kabul etti! Asgari ücrette artış olacak mı? Memur ve emekliler...

"Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı?" sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.
ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ OLACAK MI?
Başkan Erdoğan, son dönemde verdiği mesajlarla vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekti.
Temmuz ayında memurlar ve emekliler enflasyon farkı alacak ancak gözler asgari ücrette değişim olup olmayacağı yönündeydi.
Masada dar gelirlilerin maaşlarının yükseltilmesi için atılacak adımlar olacak.