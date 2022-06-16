Polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz ve polise taş atan HDP'li Alican Önlü hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Adalet Bakanlığınca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki izinsiz gösteride polise yumruk atan Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan Önlü hakkındaki fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
Fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri TBMM Başkanlığına gönderecek.
Bundan sonraki süreç, Meclisin takdirinde işleyecek.
BAKAN BOZDAĞ'DAN 'FEZLEKE' AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kadıköy'deki izinsiz gösteri sırasında polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ilişkin, "Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına fezleke iletilmiş olur. Ondan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir." dedi.
Bozdağ, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında, Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında polis memuruna yumruk attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği hatırlatılarak, sürecin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:
"Milletvekilleri hakkında soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. O nedenle İstanbul'dan yetkisizlik kararıyla dosya Ankara'ya geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeye konuyu bağladıktan sonra Adalet Bakanlığına gönderecektir. Adalet Bakanlığı, dosyaya baktıktan, inceledikten sonra Cumhurbaşkanlığına gönderecek. Cumhurbaşkanlığı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu fezlekeyi gönderecektir. Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına fezleke iletilmiş olur. Ondan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir."
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Öncelikle Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonundan oluşan Karma Komisyonun konuyu görüşeceğini ifade eden Bozdağ, bu komisyon "Dokunulmazlığın kaldırılmasına" yönelik rapor verdiğinde, konunun TBMM Genel Kurulu'na geleceğini söyledi.
Bakan Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler ve oylamalar sonucunda, "dokunulmazlığın kaldırılmasına" karar verildiğinde ise Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılacağını bildirdi.
AYDENİZ İLE 81 FEZLEKEYE ULAŞACAK
Salihe Aydeniz hakkında 80 fezlekenin bulunduğunu belirten Bozdağ, son fezlekeyle bu rakamın 81'e ulaşacağını kaydetti. Bekir Bozdağ, TBMM dokunulmazlığı kaldırdığında yargı sürecinin devam edeceğini sözlerine ekledi.
ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
Aydeniz ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
AYDENİZ VE ÖNCÜ HAKKINDAKİ FEZLEKE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ
DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
Adalet Bakanlığı tarafından Tunceli'de polis aracına taş atan Alican Önlü hakkındaki fezleke de Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.