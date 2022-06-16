Bakan Bozdağ'dan poliste yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili flaş açıklama: Fezleke haftaya Meclis'e gelir! Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılara, "Eğer bir dosyada, savcının huzuruna gelen dosyada eksik evrak varsa, getirenin önüne dosyayı koyacaksınız. 'Şunları, şunları tamamla dosyayı bana öyle getir'. Hakimsiniz, mahkeme başkanısınız, önünüze bir iddianame geldi, baktınız, gördünüz eksik, hiç gözünün yaşına bakmayın iade edin." diye seslendi.

Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Avukatlık Mesleğinden Geçen 10. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ndeki konuşmasında, adaletin gecikmeden tecelli etmesi gerektiğini söyledi.

Deliller toplanmadan iddianame düzenlendiğinde ve bu iddianamenin de mahkemece kabul edildiğinde işin içinden çıkılamayacağını vurgulayan Bozdağ, emniyet mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda bu konuyu anlattığını ifade etti.

Bekir Bozdağ, "Eğer bir dosyada, savcının huzuruna gelen dosyada eksik evrak varsa, getirenin önüne dosyayı koyacaksınız. 'Şunları, şunları tamamla, dosyayı bana öyle getir'. Hakimsiniz, mahkeme başkanısınız, önünüze bir iddianame geldi, baktınız, gördünüz eksik, hiç gözünün yaşına bakmayın iade edin. Tamamlasın getirsin, o zaman iki duruşmada işiniz biter. Hakim veya mahkeme reisi, savcının yapması gerekenleri yapmaya yargılama sırasında başlarsa o mahkeme bitmez." diye konuştu.

İstanbul'da kadına şiddet uygulayan bir kişinin önce serbest bırakıldığını daha sonra görüntülerin orta çıkması üzerine tutuklandığını aktaran Bozdağ, ilk kararı veren savcının, hakimin ciddi eleştiriler aldığını belirtti. Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ne yapmak lazımdı? Halbuki şunu yapsaydı, kolluk getirdi dosyayı önüne, dese ki 'Görüntü var mı dosyada? Fotoğraf var mı? MOBESE kayıtları var mı? İş yerinin güvenlik kayıtları var mı? Komşu binalarda kayıtlar var mı, üçüncü şahısların elinde çekim var mı? Parmak izi veya silah veya başka başka şeyler var mı? Bak, getir, tamamla getir'. Tamamlayıp getirince sizden iyi savcı olmaz. Hakim de rahat eder, mahkeme de rahat eder, işler hızlı biter. Ama dosya eksik getirilip, 'Ben bir açayım da mahkeme karar versin' dediğinizde çok büyük haksızlıklara vesile olmuş olursunuz. O yüzden hakimlerimize de buradan sesleniyorum, iddianamenin iadesi müessesesini lütfen sağlıklı uygulayın. Yargılamayı hızlandıracak, adaleti zamanında tecelli ettirecek en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Yargıtayımızın da burada iddianamenin iadesi müessesesini ciddi bir şekilde inceleyip bunu işletmeyen ve mahkemesini savcılık gibi çalıştıranlarla ilgili bozma kararı vermesi, bu müessesenin yerleşmesi için şarttır. Bunun üzerinde özenle durmak icap eder."