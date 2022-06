Bakan Bozdağ'dan poliste yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili flaş açıklama: Fezleke haftaya Meclis'e gelir! Adalet Bakanlığı'na gönderildi

"BEDELİNİ YARGI ÖNÜNDE ÖDEYECEK"

Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz. Kim ne derse desin, hangi çirkefliği yaparsa yapsın Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır. Bugün ülkemiz, bölgesindeki ve dünyadaki her gelişime kendi penceresinden bakıyor, kendi menfaatlerine ve hedeflerine göre eğer tavır geliştirebiliyorsa her alanda verdiği işte bu mücadele sayesindedir."