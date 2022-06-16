Bakan Bozdağ'dan poliste yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili flaş açıklama: Fezleke haftaya Meclis'e gelir! Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP'li vekil Saliha Aydeniz'in polisi yumruk atmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtemelen önümüzdeki hafta fezleke TBMM'ye getirilir." dedi.
Bozdağ yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta fezleke Meclis'e iletilmiş olur. Gerisi meclisimizin takdirindedir. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor verildiği takdirde oylamalar sonucunda kaldırılır." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılara, "Eğer bir dosyada, savcının huzuruna gelen dosyada eksik evrak varsa, getirenin önüne dosyayı koyacaksınız. 'Şunları, şunları tamamla dosyayı bana öyle getir'. Hakimsiniz, mahkeme başkanısınız, önünüze bir iddianame geldi, baktınız, gördünüz eksik, hiç gözünün yaşına bakmayın iade edin." diye seslendi.
Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Avukatlık Mesleğinden Geçen 10. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ndeki konuşmasında, adaletin gecikmeden tecelli etmesi gerektiğini söyledi.
Deliller toplanmadan iddianame düzenlendiğinde ve bu iddianamenin de mahkemece kabul edildiğinde işin içinden çıkılamayacağını vurgulayan Bozdağ, emniyet mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda bu konuyu anlattığını ifade etti.
Bekir Bozdağ, "Eğer bir dosyada, savcının huzuruna gelen dosyada eksik evrak varsa, getirenin önüne dosyayı koyacaksınız. 'Şunları, şunları tamamla, dosyayı bana öyle getir'. Hakimsiniz, mahkeme başkanısınız, önünüze bir iddianame geldi, baktınız, gördünüz eksik, hiç gözünün yaşına bakmayın iade edin. Tamamlasın getirsin, o zaman iki duruşmada işiniz biter. Hakim veya mahkeme reisi, savcının yapması gerekenleri yapmaya yargılama sırasında başlarsa o mahkeme bitmez." diye konuştu.
İstanbul'da kadına şiddet uygulayan bir kişinin önce serbest bırakıldığını daha sonra görüntülerin orta çıkması üzerine tutuklandığını aktaran Bozdağ, ilk kararı veren savcının, hakimin ciddi eleştiriler aldığını belirtti. Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:
"Ne yapmak lazımdı? Halbuki şunu yapsaydı, kolluk getirdi dosyayı önüne, dese ki 'Görüntü var mı dosyada? Fotoğraf var mı? MOBESE kayıtları var mı? İş yerinin güvenlik kayıtları var mı? Komşu binalarda kayıtlar var mı, üçüncü şahısların elinde çekim var mı? Parmak izi veya silah veya başka başka şeyler var mı? Bak, getir, tamamla getir'. Tamamlayıp getirince sizden iyi savcı olmaz. Hakim de rahat eder, mahkeme de rahat eder, işler hızlı biter. Ama dosya eksik getirilip, 'Ben bir açayım da mahkeme karar versin' dediğinizde çok büyük haksızlıklara vesile olmuş olursunuz. O yüzden hakimlerimize de buradan sesleniyorum, iddianamenin iadesi müessesesini lütfen sağlıklı uygulayın. Yargılamayı hızlandıracak, adaleti zamanında tecelli ettirecek en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Yargıtayımızın da burada iddianamenin iadesi müessesesini ciddi bir şekilde inceleyip bunu işletmeyen ve mahkemesini savcılık gibi çalıştıranlarla ilgili bozma kararı vermesi, bu müessesenin yerleşmesi için şarttır. Bunun üzerinde özenle durmak icap eder."
"HAK VE ADALETE OLAN GÜVENDE BÜYÜK KAYIP YAŞANMAKTADIR"
Sosyal medya mahkemelerinin ortaya çıktığına işaret eden Bozdağ, sosyal medya savcılarının, sosyal medya hakimlerinin görev yaptığını dile getirdi. Bekir Bozdağ, "O zaman biz niye varız?" sorusunu yöneltti.
Dosyanın delillerinin toplanmasının, diğer iş ve işlemlerinin yapılmasının yargıda verilen kararların zamanında tecellisi için önemli olduğunu vurgulayan Bozdağ, aylarca işlem görmeyen dosyaların bulunduğuna dikkati çekti.
"Aylarca birisi dosyada işlem yapmıyorsa siz ona işlem yapacaksınız" diyen Bozdağ, bu konularda vatandaş şikayet edip HSK müfettiş gönderdiğinde "kıyametin koptuğunu" aktardı.
HSK'nin bu durumlarda kararlı şekilde disiplin işlemlerini uyguladığını ifade eden Bozdağ, "İşlem görmeyen dosyalar nedeniyle hak ve adalete olan güvende büyük bir kayıp yaşanmaktadır." görüşünü paylaştı.
TÜRKÇE ÇAĞRISI
Hukuk mezunlarının, yargı görevi yapanların Türkçeyi en güzel kullananlar olması gerektiğini belirten Bozdağ, kararlarda doyurucu ve yeterli gerekçelerin yer alması gerektiğini vurguladı.
Bakan Bekir Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hakimler ve savcılar kararları ile konuşur. Sizi anlatan en önemli metin, savcıysanız iddianameniz, verdiğiniz mütalaa, hakimseniz verdiğiniz karar ve bunun için yazdığınız gerekçelerdir. Ben hep söylüyorum, burada tekrar etmek isterim, binlerce sayfa iddianame düzenleniyorsa ortada bir sorun var demektir. Manas Destanı gibi iddianameler olur mu? İfadeleri kopyala, kes, yapıştır. Bir okuduğum zaman iddianameyi 10 yerde aynı ifadeyi kopyala, kes, yapıştır, olmaz bu. Bu işi bilenler diyor ki, 'Bu gerekçeli karar yazmayı bilmiyor'. Lütfen gerekçeli karar yazmak konusunda kendinizi iyi yetiştirin ve gerekçeli kararınızı okuyanlar sizin ne kadar iyi bir hakim veya savcı olduğunuza kanaat getirsinler. Sizin verdiğiniz kararın, kendi canını acıtsa dahi yerinde ve doğru bir karar olduğuna inansınlar. Bu sizi yüceltir. Türkçemizi çok iyi kullanalım. Yani Türkçenin lezzeti, sizin kararınızı okuyana geçmelidir."
"Hakim ve savcıların sosyal medya kullanımının milletin gözündeki saygınlığı zedeleyeceği" uyarısında bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Orada yazdıkları, çizdikleri, siyasi konular, başka başka konular. Ne kadar 'Tarafsızım' dese bile bir şey yazıyorsunuz, birisi rahatsız oluyor. Ben siyasetçi olmasam hiç sosyal medya falan kullanmam. Ben, hakim veya savcılarımıza kullanmayın demiyorum, ama lütfen dikkat edin. Mecbur değilseniz kullanmayın. 'Kullanacağım, ihtiyacım var' diyorsanız ona göre kullanın. Siyasi görüşlerinizi, olaylara bakışlarınızı... 'Bu siyasi görüşüm değil, bu konuda bakışım' doğru ama senin bakışın öyle, öbürü başka türlü bakıyor. Sizin o bakışınızdan da sizi herhangi bir siyasete ciro edebilirler. Onun için de mümkün mertebe bizim konuştuğumuz yerin kararlarımız olduğunu unutmadan konuşma ihtiyacımızı muhteşem karar gerekçeleri yazarak orada konuşalım, orada söyleyelim. Sosyal medya sizin için de büyük bir zarara, büyük bir sıkıntıya yol açabilir. Bu konuda hakim ve savcılarımızın özellikle dikkat etmelerini kendilerinden hassaten istirham ediyorum."
YENİ DANIŞTAY ÜYELERİNE MAZBATALARI TAKDİM EDİLDİ
Bozdağ'ın konuşmasının ardından 95 hakim ve savcının ilk görev yerleri kurayla belirlendi.
Ayrıca Bakan Bozdağ, HSK Genel Kurulunca Danıştay üyeliklerine seçilen Levent Barış Tüfenkci, Kenan Balan ve Nurten Çolakoğlu'na mazbatalarını takdim etti.
Törene, HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve HSK üyeleri katıldı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya vurduğu ağır darbeler ve Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan alçaklara yönelik olası hareket HDP'yi adeta tutuşturdu. Kandil'den gelen talimatlarla Türkiye'yi karıştırmak için sokağa inmeye çalışan HDP'li isimler geçtiğimi haftasonu bir skandala imza attı.
SALİHA AYDENİZ POLİSE YUMRUK ATTI
Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemek için yürüyen 27. dönem HDP Diyarbakır Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz bir polisimize yumruk salladı.