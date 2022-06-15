Deprem mi oldu son dakika? 23 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde en çok araştırılanlar konular arasında son depremler yer alıyor ve Türkiye genelinde nerede yaşandığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. İşte detaylar...
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 23.05.2022 11:22:43 AFAD 36.1781 35.5883 7.17 ML 2.2 - - - - Akdeniz, 21.45 km. Arsuz (Hatay) 526234
Detay 23.05.2022 11:18:25 AFAD 39.4591 33.4815 7.00 ML 1.5 Türkiye Kirikkale Çelebi - - 526233
Detay 23.05.2022 10:24:11 AFAD 39.5483 26.0763 8.17 ML 2.0 - - - - Ege Denizi, 1.30 km. Ayvacik (Çanakkale) 526232
Detay 23.05.2022 10:08:00 AFAD 37.8101 26.9511 7.17 ML 2.4 - - - - Ege Denizi, 14.24 km. Kusadasi (Aydin) 526230
Detay 23.05.2022 09:58:56 AFAD 39.9353 28.7810 7.11 ML 1.6 Türkiye Bursa Mustafakemalpasa - - 526231
Detay 23.05.2022 09:37:45 AFAD 38.1533 38.6390 7.00 ML 1.4 Türkiye Malatya Pütürge - - 526228
Detay 23.05.2022 09:35:38 AFAD 37.0676 28.3636 6.98 ML 1.6 Türkiye Mugla Ula - - 526229
Detay 23.05.2022 09:26:24 AFAD 41.6898 32.5548 7.46 ML 2.0 Türkiye Bartin Merkez - - 526227
Detay 23.05.2022 08:52:00 AFAD 39.6126 26.0178 7.00 ML 1.0 - - - - Ege Denizi, 8.04 km. Ayvacik (Çanakkale) 526226
Detay 23.05.2022 08:14:50 AFAD 39.2991 41.1401 7.00 ML 1.8 Türkiye Bingöl Karliova - -