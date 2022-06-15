2022 Öğrenci affı son dakika ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan TARİHİ DUYURDU! Öğrenci affı kimleri kapsayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öğrenci affına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından öğrenciler, "2022 Öğrenci affı son dakika ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsayacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİ AFFI HAKKINDA AÇIKLAMA!

Başkan Erdoğan, "Öğrenci affını önümüzdeki günlerce Meclisimize sunuyoruz" ifalerine yer verdi.

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan öğrenci affı; programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemi yapmayan ya da herhangi bir nedenden okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayan bir düzenleme.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmasa da 2018 yılında çıkarılan afta;

"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini" kapsadığı açıklaması ile duyurulmuştu.

ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA

Temmuz ayında çalışmanın tamamlanacağı öngörülürken YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar; katıldığı canlı yayında öğrenci affının meclisin kararı olacağını söyledi.

Buna göre gözler yeniden siyasilere dönerken "Öğrenci affı ne zaman çıkacak?" sorusu yanıt arıyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamaları şöyle oldu:

"Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek"

"Üniversite öğrencilerimiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimize, Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren çalışmayı başlattık.

Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim"