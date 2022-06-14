CHP'li Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüz dosyasında yeni gelişme: HSK harekete geçti

SU BORCUNU SİLDİRDİĞİ 3 BİLİRKİŞİ RAPORUYLA KESİNLEŞTİ

CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın bar ve otel işletmelerine ait 70 bin liralık su faturalarının "terkin" yöntemiyle sildirtme iddialarına ilişkin, Didim Belediyesi eski su işleri çalışanı İlksen Yalçın suç duyurusunda bulunmuş, konu ile ilgili 7 sene önce soruşturma başlatılmıştı. Atabay'ın başkan seçildikten sonra ilk iş olarak belediye bilgisayarlarında değişiklik yaptırarak sildirdiği 70 bin liralık su borcu 3 bilirkişi raporuyla kesinleşmişti. 3 tane bilirkişi raporu olmasına karşın bugüne kadar soruşturma tamamlanamadı ve 7 yıldır henüz dava açılmadı.

ÖZEL ODADA 2.5 SAAT İFADE VERDİ

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında yürütülen soruşturma dosyalarının sümen altı edildiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. HSK tarafından konusunda uzman başmüfettiş Didim'e gelerek inceleme yaptı. S.T.'nin avukatı Murat Sultansu ile şikayetçi Ahmet Orak başmüfettişe bu konularla ilgili Didim Adliyesi'ndeki özel odada 2.5 saat ifade verdi.