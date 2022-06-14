CHP'li Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüz dosyasında yeni gelişme: HSK harekete geçti

Cunhuriye Halk Partli isimleri karıştığı taciz ve tecavüz olaylarında adı geçen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Aydın'da kendisine iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı 3 Mayıs 2021'de kaldırıldı.
Mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntı yaparak Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz kabul edilmişti. Söke Sulh Ceza Hakimi Ebru Ümüş Çevik yazdığı cevapla adeta Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na hukuk dersi vermişti. Hakim Çevik, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı eksik delil toplayarak tamamladığı gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırmış, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni karar doğrultusunda soruşturmayı genişleterek yeniden ele alması ve Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin Başkan Atabay ve diğer şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor.
SU BORCUNU SİLDİRDİĞİ 3 BİLİRKİŞİ RAPORUYLA KESİNLEŞTİ
CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın bar ve otel işletmelerine ait 70 bin liralık su faturalarının "terkin" yöntemiyle sildirtme iddialarına ilişkin, Didim Belediyesi eski su işleri çalışanı İlksen Yalçın suç duyurusunda bulunmuş, konu ile ilgili 7 sene önce soruşturma başlatılmıştı. Atabay'ın başkan seçildikten sonra ilk iş olarak belediye bilgisayarlarında değişiklik yaptırarak sildirdiği 70 bin liralık su borcu 3 bilirkişi raporuyla kesinleşmişti. 3 tane bilirkişi raporu olmasına karşın bugüne kadar soruşturma tamamlanamadı ve 7 yıldır henüz dava açılmadı.
ÖZEL ODADA 2.5 SAAT İFADE VERDİ
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında yürütülen soruşturma dosyalarının sümen altı edildiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. HSK tarafından konusunda uzman başmüfettiş Didim'e gelerek inceleme yaptı. S.T.'nin avukatı Murat Sultansu ile şikayetçi Ahmet Orak başmüfettişe bu konularla ilgili Didim Adliyesi'ndeki özel odada 2.5 saat ifade verdi.