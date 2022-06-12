AFAD uyarı mesajı nedir? AFAD sel, heyelan uyarısı nedir? Iphone AFAD uyarı mesajı son dakika ne anlama geliyor? ACİL durum...

UYARILAR NASIL KAPATILIR?

"Hayati uyarı bildirimi" çubuğunu kapatırsanız bu acil durum uyarıları telefonunuza gelmez.

AFAD ve Tarihçesi



Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem…

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…

Doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar afet yönetiminin ve koordinasyonunun günümüz dünyasında ne kadar titizlikle ele alınması gerektiğinin bir kanıtı…