Londra'daki PKK'lılar bir Azerbaycan Türküne saldırdı: "Onlar zafer işareti yaptı, ben de Bozkurt"





İNGİLTERE'DE YARGITAY, PKK SEMBOLLERİ TAŞIMANIN SUÇ OLDUĞUNA HÜKMETMİŞTİ

PKK'nın sözde gençlik hareketleri, 1 Haziran'da da Londra'da yürüyüş organize etmiş, yaklaşık 50 kişinin katıldığı yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşınmıştı. İngiltere'de Yargıtay, 2018 yılında Londra'da düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto gösterileri sırasında PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan kişilere verilen cezaları onamıştı.

26 Ocak'taki kararda 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesi uyarınca bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğu belirtilmişti. Ayrıca terör örgütü simgelerini taşımanın ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığı vurgulanmıştı. Bu karardan yaklaşık 3 ay sonra PKK yandaşlarının Londra'da düzenlediği ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bulunduğu 2 ayrı gösteriye polis müdahale etmişti.

