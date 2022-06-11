İtalya'da radardan kaybolan helikopterin yeri belli oldu! Acı haber: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU DUYURDU: YERİ TESPİT EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında, "Helikopterin yeri tespit edildi ancak henüz ulaşılamadı." ifadelerini kullandı.

BÜLENT ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Bülent Eczacıbaşı, İtalya'da kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının devam ettiğini, halen helikopterin akıbeti hakkında bir bilgileri olmadığını söyledi.

"ŞU ANDA HELİKOPTERİN AKIBETİ HAKKINDA BİR BİLGİMİZ YOK"

Bülent Eczacıbaşı, helikopteri arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı bir beklemedeyiz. Araştırmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok. Arama yapılan bölge çok geniş bir bölge. Ve arama çalışması açısından çok büyük güçlükler içeren bir bölge, dağlık ve ormanlarla kaplı bir bölge. Ancak İtalyan makamlar ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Çok da geniş imkanları var. Onları tümüyle seferber etmiş durumdalar."

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Eczacıbaşı, "Sayın Büyükelçimizin çok büyük desteğini ve ilgisini alıyoruz. Kendisine çok müteşekkiriz. İtalyan makamlarıyla sürekli görüşüyor. Bizim görüşemediğimiz yerlerle de görüşüyor. Modena Valisiyle sürekli ilişki içerisinde haberleşme içerisinde. Elden gelen her şeyin yapıldığını görüyoruz. O açıdan içimiz rahat. Ancak tabii araştırmanın sonucunun ne şekilde çıkacağını bilmiyoruz. O açıdan çok sıkıntılı bir bekleyiş içindeyiz." diye konuştu.

"OLAY ANINDA SİNYAL ALINMADIĞI ANLAŞILIYOR"

Eczacıbaşı, olayın nasıl olduğuna, helikopterden sinyal alınıp alınmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını belirterek, "Olay anında bir sinyal alınmadığı anlaşılıyor. Ancak bundan herhangi bir sonuç da ne yazık ki çıkarılamıyor." ifadesini kullandı.

İTALYAN BASININDAN İDDİA

Öte yandan İtalyan basını, Apennin Dağları'nda perşembe sabahı radarla teması kaybolan helikoptere ait olabilecek enkaz parçalar ve bir kratere Cusna Dağı'nda rastlandığını duyurdu.

ECZACIBAŞINA AİT BİR HELİKOPTER 2017'DE DE DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky'nin S-76C tipi helikopter, 10 Mart 2017'de Atatürk Havalimanı'ndan Bozüyük'e gitmek için kalkış yaptıktan sonra sisin de etkisiyle Büyükçekmece'deki televizyon kulesine çarparak düşmüştü.

Kazada pilotlar Alaattin Nacar ile Ahmet Bulut ve yolcular Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Aleksandr Vanin, İgor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badgaran hayatını kaybetmişti.