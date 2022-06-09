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    • 09.06.2022 13:13
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    Ege'de dev tatbikat: Başkan Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de izlediği seçkin gözlemci gününü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları da takip ediyor. Başkan Erdoğan, tatbikatta önemli açıklamalarda bulunuyor...

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    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Efes-2022’de önemli açıklamalar

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    Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nı izledi. Tatbikatı yerinde takip eden Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Bu tatbikata katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Düzensiz göçle mücadele gibi dünyanın en kritik sınamalarını sürdürüyor. Barışın istikrarın tesisi konusunda kimsenin inkar edemeyeceği gayeretler sarf ediyoruz. MilliG elirimize göre oranlandığında insani yardımda dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Kahraman ordumuz sınır güvenliğimizden, sınıt ötesi harekatlara, her alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle ettiğimiz mücadelelerde gösterdiğimiz başarının eşi benzeri yoktur.

    Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kilit harekatıyla sınırlarımızı güvenlik altına alma operasyonlarımızı sürdüyoruz. Ülkemizin sınırları dibinde, terör koridorlarına asla izin vermeyeceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Müttefiklerimizin tercihlerini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını umut ediyoruz.

    Rusya Ukrayna savaşı, dünayda barışın ve istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Böyle kritik bir dönemde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin haklarına ve çıkarlarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler, gerçeklikten uzak söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tip konuların şımarıklık kaldırmayacağı ortadadır. Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına ülkemize 2 km'den daha az, Meyis Adası için yetki talep etmesini uluslarası camianın takdirine bırakıyoruz. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz.Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor.

    1999 ve 2006 yıllarında Anayasa İnsan Hakları Mahkemesinde mahkum edilen Yunanistan'a göz yumulduğu ortadadır.

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    Haberler Güncel Ege'de dev tatbikat: Başkan Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar
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