Ege'de dev tatbikat: Başkan Erdoğan Efes-2022'nin seçkin gözlemci gününü izliyor

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali ve Ürdün'den görevlendirilen birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.