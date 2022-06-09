Ege'de dev tatbikat: Başkan Erdoğan Efes-2022'nin seçkin gözlemci gününü izliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı.
BAŞKOMUTAN ALANDA
Başkan Erdoğan tatbikatın yapıldığı alana geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE KOMUTA KADEMESİ TAKİP EDİYOR
Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.
Efes-2022 tatbikatı, 37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.