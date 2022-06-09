Deprem mi oldu son dakika? 23 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde en çok araştırılanlar konular arasında son depremler yer alıyor ve Türkiye genelinde nerede yaşandığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. İşte detaylar...