SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
GÖRÜŞME SAAT 14'TE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş görüşme öncesinde şunları aktardı:
"2023 SEÇİMLERİNE GİDEN YOLDA İTTİFAK GÖRÜŞMESİ"
"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kampına katılmıştı. Milletvekillerinin illerinden bölgelerinden getirdikleri mesajları dinlemişti. Bugün Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek ve 2023 seçimlerine giden yolda bir ittifak görüşmesi olacak.
"EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ SURİYE"
Bu gündemin başlıklarından bir tanesi. En önemlisi ise Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen operasyon. Geçmişe baktığımızda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir karar almadan Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'yi bilgilendiriyor. MHP Lideriyle yapılacak bu görüşmede Suriye en önemli gündem başlığını oluşturacak.