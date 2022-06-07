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    • Güncel
    • 07.06.2022 11:42
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    • 07.06.2022 12:03
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

    Erdoğan Bahçeli’yi kabul edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

    GÖRÜŞME SAAT 14'TE
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

    A Haber muhabiri Rüya Akkuş görüşme öncesinde şunları aktardı:

    "2023 SEÇİMLERİNE GİDEN YOLDA İTTİFAK GÖRÜŞMESİ"
    "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kampına katılmıştı. Milletvekillerinin illerinden bölgelerinden getirdikleri mesajları dinlemişti. Bugün Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek ve 2023 seçimlerine giden yolda bir ittifak görüşmesi olacak.

    "EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ SURİYE"
    Bu gündemin başlıklarından bir tanesi. En önemlisi ise Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen operasyon. Geçmişe baktığımızda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir karar almadan Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'yi bilgilendiriyor. MHP Lideriyle yapılacak bu görüşmede Suriye en önemli gündem başlığını oluşturacak.

        "TAHIL KORİDORUNDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ"
        Tüm bunların yanı sıra Türkiye tahıl koridoru konusunda dünyada arabulucu konumunda. Türkiye'nin burada nasıl bir rol üsteleneceği merak ediliyor. Erdoğan bu noktada da Bahçeli'yi bilgilendirecek.

        "NATO ZİRVESİ ÖNCESİ İSVEÇ VE FİNLANDİYA DA MASADA OLACAK"
        Öte yandan Başkan Erdoğan, yakın zamanda bir NATO zirvesine katılacak. İsveç ve Finlandiya ile ilgili basına yansımayan kısımlar var. İşte bu konular Erdoğan ile Bahçeli'nin masasında olacak. "

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek
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