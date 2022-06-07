SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

"NATO ZİRVESİ ÖNCESİ İSVEÇ VE FİNLANDİYA DA MASADA OLACAK"

Öte yandan Başkan Erdoğan, yakın zamanda bir NATO zirvesine katılacak. İsveç ve Finlandiya ile ilgili basına yansımayan kısımlar var. İşte bu konular Erdoğan ile Bahçeli'nin masasında olacak. "