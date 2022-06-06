Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında konuştu:



Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden rahatsız olanların bizi ve hükümeti hedef almasının gerisinde ülkemizin gelmiş olduğu seviyeden hazımsızlık vardır. Dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa bu ülkeye saldırıyor demektir.

Ülke içindeki aparatların tek yaptıkları ellerine tutuşturulan senaryolardaki rollerini oynamaktır. CHP'nin başındaki zat, masanın çevresinde oturanlar da birer kukladan ibarettir. Biz asıl kavgamızı onların ağa babalarına karşı veriyoruz. Bu kavga yeni bir kavga değil.

Çürük kabuklara sarılanların akıbeti 1919 Samsun'da başlayan süreçteki mandacı zihniyetin akıbetinden farklı olmayacaktır. Bizim yolumuz ya istiklal ya ölüm yoludur.

Bizim yöntemimiz bugün de hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır ilkesidir. En zayıf zamanımızda bu anlayışla 7 düveli arkasına alanları nasıl denize döktüysek bugün de aynı inançla ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, 2053 vizyona kavuşturacağız.

Türkiye geçmişte takoz, istismar siyasetinden çok çekti. Milletimizin bu tür kavgalar yüzünden ödediği bedellerin telafisi için 20 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Demokrasi ve kalkınma mücadelesi, 85 milyonun hayatını olumlu yönde geliştirmiştir.



Başkan Erdoğan, Finlandiya ve İsveç için bir kez daha Ankara'nın kararını bildirdi. "Beklentilerimiz karşılanmadan NATO'nun genişlemesi konusunda tutum değişikliğine gitmeyeceğiz" dedi.





ÇiFTÇiYE MÜJDE

Başkan Erdoğan TMO'nun 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım ve teşvik fiyatlarını açıkladı: Sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım, 1000 prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Arpa için ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim bedeli olmak üzere 6 bin TL olarak belirlenmiştir.