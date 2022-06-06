Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Savaşı ABD uzatıyor

    Putin, ABD’nin Kiev’e silah gönderdiğini belirterek, “Bunun tek amacı, savaşı uzatmaktır” dedi.

    Savaşı ABD uzatıyor

    Rusya Lideri Vladimir Putin, Rossiya-1 devlet kanalına ABD'nin Ukrayna'ya çoklu fırlatma sistemleri göndermesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Genel olarak ek teslimat etrafındaki tüm bu yaygaranın bence tek amacı var. Silahlı çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak" ifadesini kullandı. Ukrayna'ya daha uzun menzilli füzelerin teslim edilmesi durumunda ne yapacaklarını da açıkladı: O zaman elimizde yeteri kadar bulunan imha araçlarını henüz vurmadığımız nesnelere saldırmak için kullanacağız...

    KIEV Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçlerince füze saldırılarının düzenlendiğini bildirdi

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDP’li Bülbül ’yoldaş’ dediği teröristleri övdü
    Haberler Güncel Savaşı ABD uzatıyor
        SON DAKİKA