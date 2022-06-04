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    • Güncel
    • 04.06.2022 15:35
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    • 04.06.2022 15:38
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    Münbiç kırsalında terör mevizlerini görüntüleyen A Haber ekiplerine ateş açıldı!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Operasyon' sinyalinin ardından sınır hattında hareketlilik yaşanmaya başladı. A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini 150 metre mesafeden görüntüledi. Terör mevizlerini görüntüleyen A haber ekiplerine ateş açıldı. İşte o anlar...

    A Haber ekibine ateş açıldı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Operasyon' sinyalinin ardından sınır hattında hareketlilik yaşanmaya başladı.

    TERÖR MEVZİSİNE 150 METRE KALA YAYIN
    Türkiye'nin oluşturduğu bölgeye yönelik olarak teröristlerin sızma girişimine anında karşılık veriliyor. Terör mevzisine 150 metre kala hareketlilik yaşanıyor. A Haber ekiplerinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ Münbiç kırsalında terör mevzilerini görüntüledi.

    Teröristler sivillerden aldıkları evi terör karargahına çevirdi. Karargah çevresinde ağır silahlı araçlar bulunuyor. A Haber ekipleri, terör mevzilerini görüntülerken ateş açıldı. Türkiye'de ilk kez bir televizyon terör mevzilerine yakın bir noktadan çekim yaptı.

    A Haber ekipleri 150 metre mesafede bulunan teröristlerin 150 metreden bir binanın içerisinden görüntüledi. PKK/YPG'liler masum sivillerin yaşadığı evleri karargah haline çevirmiş durumda. Teröristler buradan zaman zaman dışarı çıkıyor ve bir hareketlilik içerisindeler.

    Birçok evin çatısına rejim bayrağı asılmış durumda ve teröristler Esad rejiminin bayrağının altına saklanıyorlar. Teröristler bayrak astığı evleri tünellerle birbirine bağlıyor. YPG'li teröristler bu bölgelere saldırı girişiminde bulunuyor. Türkiye'nin oluşturduğu bölgeden onlara karşılık veriliyor.

    A HABER EKİBİNE ATEŞ AÇILDI
    Bölgede drone uçuran teröristler gözetleme yapıyor ve ona taciz atışları yapıyor. Çekim sırasında yapılan taciz atışından sonra A Haber ekipleri bölgeden çıkarak ve güvenli bir noktaya geçti.

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    Haberler Güncel Münbiç kırsalında terör mevizlerini görüntüleyen A Haber ekiplerine ateş açıldı!
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