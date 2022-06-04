En güzel ve anlamlı 2022 LGS başarı mesajları, kısa uzun sözleri... LGS başarı mesajları sözleri!

2022 LGS'ye sayılı saatler kala, sınavda ter dökecek öğrenciler ve aileler heyecan içerisinde. Sınava girecek sevdiklerine başarı mesajı göndermek isteyenler de LGS başarı mesajları hakkında araştırma yapıyor. Sizler için derlediğimiz LGS başarı mesajları sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 2022 LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü yapılacak. İşte, en güzel anlamlı LGS başarı mesajları ve sözleri...
LGS BAŞARI MESAJLARI 2022!
-Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. LGS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle…
-Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine yarın sınavda başarılar.
-Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim.
-Onlar hayallerini gerçekleştirmek için Sınavda, biz de dualarımızla yanlarında olacağız. LGS sınavında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.
-LGS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya.
-Geleceğe etki edecek bir yarışa sokulmak için fazlasıyla genç binlerce kardeşime başarılar diliyorum.
-Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. LGS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar…