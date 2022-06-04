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    • 04.06.2022 16:04
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    En güzel ve anlamlı 2022 LGS başarı mesajları, kısa uzun sözleri... LGS başarı mesajları sözleri!

    LGS başarı mesajları 2022! LGS'de başarılı olmak isteyen milyonlarca öğrenci, 5 Haziran Pazar günü düzenlenecek sınava Türkiye'nin dört bir yanında katılım gösterecek. Sınav öncesi araştırılan konulardan birisi de 2022 LGS başarı mesajları ve sözleri oldu. Haberimizden en güzel ve anlamlı 2022 LGS başarı mesajları ve sözlerine ulaşabilir ve bunları mesaj olarak iletebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    En güzel ve anlamlı 2022 LGS başarı mesajları, kısa uzun sözleri... LGS başarı mesajları sözleri!

    2022 LGS'ye sayılı saatler kala, sınavda ter dökecek öğrenciler ve aileler heyecan içerisinde. Sınava girecek sevdiklerine başarı mesajı göndermek isteyenler de LGS başarı mesajları hakkında araştırma yapıyor. Sizler için derlediğimiz LGS başarı mesajları sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 2022 LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü yapılacak. İşte, en güzel anlamlı LGS başarı mesajları ve sözleri...

    LGS BAŞARI MESAJLARI 2022!

    -Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. LGS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle…

    -Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine yarın sınavda başarılar.

    -Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim.

    -Onlar hayallerini gerçekleştirmek için Sınavda, biz de dualarımızla yanlarında olacağız. LGS sınavında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.

    -LGS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya.

    -Geleceğe etki edecek bir yarışa sokulmak için fazlasıyla genç binlerce kardeşime başarılar diliyorum.

    -Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. LGS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar…

        -Her sınav yeni bir başlangıçtır. LGS'de başarılar…

        -LGS sınavına girecek tüm kardeşlerime muvaffakiyetler dilerim. Allah yardımcınız olsun…

        -Bitmişse konular, kolaydır sorular. LGS'de başarılar.

        -Dualarımız da gönlümüz de seninle. LGS sınavında iyi puan alacağından adın gibi eminiz. Başarılar diliyorum.

        -LGS sınavında kolaylıklar dilerim.

        -Yarınki LGS sınavının istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum.

        -LGS'cilere içten bir başarılar diliyorum. Her şey umduğunuz gibi olsun.

        -Yeni başarılara imza atman temennisi ile LGS sınavında başarılar.

        -İyi okuyasın soruları, güzel gelsin LGS sonuçları. Başarılar…

        -LGS sınavının sana engel değil basamak olması dileklerimle. Başarılar yavrum.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Güncel En güzel ve anlamlı 2022 LGS başarı mesajları, kısa uzun sözleri... LGS başarı mesajları sözleri!
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