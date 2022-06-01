Başkan Erdoğan özel talimat vermişti! Almanya'nın ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya Türkiye'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da tedavi edilmeyen Türk vatandaşına kayıtsız kalmadı. Hemen talimat verdi.
Başkan Erdoğan, duruma ilişkin açıklamasında, "Dün yeni bir haber geldi yine Almanya'da yaşlı ama artık bunun için ölüm bakı dedikleri bir hastamız var." dedi. Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşı Almanya'da "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" bakımsızlığa terk edildi. Oysa ki Kızılkaya'nın iyileşme ihtimali vardı.
BİZ BATILININ YAPTIĞI GİBİ ÖLÜMÜ GÖZLEYENLERDEN DEĞİLİZ
A Haber'in özel haber olarak ekrana getirdiği haberi izleyen Başkan Erdoğan Kızılkaya'nın yalnız ve çaresiz kalmasına müsaade etmedi. Sağlık bakanına talimat verdi. Gereken neyse hemen yapın dedi. Dakikalar sonra ambulans uçak havalandı. Erdoğan, "Biz Batılının yaptığı gibi ölümü gözleyenlerden değiliz. Kalkıp bir hasta için entübedir, her an gidebilir diye ağıtlar yakmayız." dedi.
EVİNE GELDİ
Sağlık Bakanı Koca, "Almanya'da, beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen, fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey, az önce uçakla Ankara'ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla "evi", yani ülkesi sahip çıktı" dedi.