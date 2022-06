Başkan Erdoğan özel talimat vermişti! Almanya'nın ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya Türkiye'de

BİZ BATILININ YAPTIĞI GİBİ ÖLÜMÜ GÖZLEYENLERDEN DEĞİLİZ

A Haber'in özel haber olarak ekrana getirdiği haberi izleyen Başkan Erdoğan Kızılkaya'nın yalnız ve çaresiz kalmasına müsaade etmedi. Sağlık bakanına talimat verdi. Gereken neyse hemen yapın dedi. Dakikalar sonra ambulans uçak havalandı. Erdoğan, "Biz Batılının yaptığı gibi ölümü gözleyenlerden değiliz. Kalkıp bir hasta için entübedir, her an gidebilir diye ağıtlar yakmayız." dedi.