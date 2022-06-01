Başkan Erdoğan özel talimat vermişti! Almanya'nın ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya Türkiye'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da tedavi edilmeyen Türk vatandaşına kayıtsız kalmadı. Hemen talimat verdi.

Başkan Erdoğan, duruma ilişkin açıklamasında, "Dün yeni bir haber geldi yine Almanya'da yaşlı ama artık bunun için ölüm bakı dedikleri bir hastamız var." dedi. Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşı Almanya'da "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" bakımsızlığa terk edildi. Oysa ki Kızılkaya'nın iyileşme ihtimali vardı.