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    • 31.05.2022 09:24
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    Son dakika: CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve 3 kişi rüşvet ve irtikaptan gözaltında

    Son dakika haberi... Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

    CHP’li başkan rüşvetten gözaltında!

    Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

    Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

    Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.

    Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve 3 kişi rüşvet ve irtikaptan gözaltında
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