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    • 30.05.2022 22:14
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    • 30.05.2022 22:30
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    Suriye uyruklu 70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı

    Gaziantep'te yürek yakan skandal olay! Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed’in yüzüne tekme adan Şakir Çakır’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Şakir Çakır’ın (39) aralarında yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

    70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atmıştı!

    Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, 26 Mayıs 2022 tarihinde "kadın kılığına giren bir erkeğin çocuk kaçırdığı" yönünde gelen ihbarlarla ilgili olarak çalışmalarda bulunduğu öğrenildi. Erkek olduğu iddia edilen şahsın Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed isimli kadın olduğu, Leyla Muhammed'in herhangi bir çocuk kaçırma olayına karıştığına dair bir bilgiye ulaşılmadı.



    Sabah'ın haberine göre g üvenlik güçleri, Leyla Muhammed'in oğlu Mahmud Muhammed'le temas kurdu ve anneyi oğluna teslim etti.

    SOSYAL MEDYADA HEDEF OLDU
    27 Mayıs 2020 tarihinde bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden kadın kılığına giren kişilerin çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımlar yapıldığı öğrenildi.

    Bankta oturan bir kişinin darp edilme anlarına ait görüntülerin de kullanıldığı paylaşımlarda görüntüdeki kişinin 26 Mayıs 2022 tarihinde oğluna teslim edilen Leyla Muhammed olduğu tespit edildi. Leyla Muhammed darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

        Leyla Muhammed'i darp eden kişinin Şakir Çakır olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.


        Şakir Çakır'ın; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, yaralama, 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet, yağma, Mala Zarar Verme, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu ve hakaret suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

        EVİNDE ZİYARET ETTİLER

        Gaziantep Vali Yardımcısı ve Şahinbey Kaymakam Vekili Bülent Uygur'un, darp edilen Şakir Çakır'ın evinde ziyaret ettiği öğrenildi.

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        70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atmıştı!
        Haberler Güncel Suriye uyruklu 70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı
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