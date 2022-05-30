İnsanlık dışı tekme! Suriye uyruklu 70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı! Vali Davut Gül açıklama yaptı: Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, 26 Mayıs 2022 tarihinde "kadın kılığına giren bir erkeğin çocuk kaçırdığı" yönünde gelen ihbarlarla ilgili olarak çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.
Erkek olduğu iddia edilen şahsın Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed isimli kadın olduğu, Leyla Muhammed'in herhangi bir çocuk kaçırma olayına karıştığına dair bir bilgiye ulaşılmadı.
Sabah'ın haberine göre g üvenlik güçleri, Leyla Muhammed'in oğlu Mahmud Muhammed'le temas kurdu ve anneyi oğluna teslim etti.
Gaziantep Valisi Davut Gül açıklama yaptı: Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız,teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz…