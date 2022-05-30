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    • 31.05.2022 00:47
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    İnsanlık dışı tekme! Suriye uyruklu 70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı! Vali Davut Gül açıklama yaptı: Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz

    Gaziantep'te yürek yakan skandal olay! Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed’in yüzüne tekme adan Şakir Çakır’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Şakir Çakır’ın (39) aralarında yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül açıklama yaptı.

    70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atmıştı!

    Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, 26 Mayıs 2022 tarihinde "kadın kılığına giren bir erkeğin çocuk kaçırdığı" yönünde gelen ihbarlarla ilgili olarak çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.

    Erkek olduğu iddia edilen şahsın Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed isimli kadın olduğu, Leyla Muhammed'in herhangi bir çocuk kaçırma olayına karıştığına dair bir bilgiye ulaşılmadı.



    Sabah'ın haberine göre g üvenlik güçleri, Leyla Muhammed'in oğlu Mahmud Muhammed'le temas kurdu ve anneyi oğluna teslim etti.

    Gaziantep Valisi Davut Gül açıklama yaptı: Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız,teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz…

        SOSYAL MEDYADA HEDEF OLDU
        27 Mayıs 2020 tarihinde bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden kadın kılığına giren kişilerin çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımlar yapıldığı öğrenildi.

        SABIKALI FAİL

        AK Partisi Ömer Çelik, "70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail #ŞakirÇakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır" dedi.

        Bankta oturan bir kişinin darp edilme anlarına ait görüntülerin de kullanıldığı paylaşımlarda görüntüdeki kişinin 26 Mayıs 2022 tarihinde oğluna teslim edilen Leyla Muhammed olduğu tespit edildi. Leyla Muhammed darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

            Leyla Muhammed'i darp eden kişinin Şakir Çakır olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.


            Şakir Çakır'ın; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, yaralama, 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet, yağma, Mala Zarar Verme, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu ve hakaret suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

            EVİNDE ZİYARET ETTİLER

            Gaziantep Vali Yardımcısı ve Şahinbey Kaymakam Vekili Bülent Uygur'un, darp edilen kadının evinde ziyaret ettiği öğrenildi.
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            Haberler Güncel İnsanlık dışı tekme! Suriye uyruklu 70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı! Vali Davut Gül açıklama yaptı: Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz
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