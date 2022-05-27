Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da: TEKNOFEST gençliği ile buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak etmek üzere havaalanından ayrıldı.

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ"NE İŞTİRAK EDECEK



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.