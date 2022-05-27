Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.05.2022 22:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2022 14:16
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Erdoğan "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek. Erdoğan, Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Azerbaycan’da
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

    AHaber CANLI YAYIN

    İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na TSİ 13.30'da gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay karşıladı.

    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım ve Mihrimah Belma Satır, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Bakü'ye geldi.

    Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak etmek üzere havaalanından ayrıldı.

    Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

    SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ"NE İŞTİRAK EDECEK


    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.

    ALİYEV'LE BİR ARAYA GELECEK
    Erdoğan'ın, TEKNOFEST Azerbaycan programının ardından Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi açılış programlarına katılması, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ikili görüşme ve akşam yemeği vesilesiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

        TEKNOFEST İLK KEZ YURT DIŞINDA
        Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak Azerbaycan'da düzenleniyor.

        Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları TEKNOFEST Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.

        Festival kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

        Azerbaycan güvenlik güçlerinin halen kullandığı savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği festival alanında, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra, Land Rover, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı gibi ürünlere de yer verildi.

            Festivalde Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.

            TÜRK ÜRÜNLERİ FESTİVALDE
            Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları Teknofest Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyorlar.

            Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Türk savunma sanayisinin gelişimini gözler önüne seren "Geçmişten geleceğe Türk Savunma Sanayii" başlıklı görsel tarih çalışması ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.
                Sözde milliyetçi Mansur Yavaş’tan Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz diyen HDP’liye destek: İnşallah
                Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da
                    SON DAKİKA