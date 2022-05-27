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    • 28.05.2022 11:34
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a gitti: TEKNOFEST gençliği ile buluşacak

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyarette bulunacağı Azerbaycan'a gitti. Erdoğan "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek. Erdoğan, Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gitti

    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyarette bulunacağı Azerbaycan'a gitti.

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla saat 11.00'de Bakü'ye hareket eden Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri ile Efgan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

    Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

    Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

    SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ"NE İŞTİRAK EDECEK


    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.

    ALİYEV'LE BİR ARAYA GELECEK
    Başkan Erdoğan, Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.

        TEKNOFEST İLK KEZ YURT DIŞINDA
        Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak Azerbaycan'da düzenleniyor.

        Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları TEKNOFEST Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.

        Festival kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

        Azerbaycan güvenlik güçlerinin halen kullandığı savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği festival alanında, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra, Land Rover, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı gibi ürünlere de yer verildi.

            Festivalde Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.

            TÜRK ÜRÜNLERİ FESTİVALDE
            Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları Teknofest Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyorlar.

            Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Türk savunma sanayisinin gelişimini gözler önüne seren "Geçmişten geleceğe Türk Savunma Sanayii" başlıklı görsel tarih çalışması ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.
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                Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a gitti: TEKNOFEST gençliği ile buluşacak
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